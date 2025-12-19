Телеграм: Квартира Долиной и «европейские подсвинки»
Верховный суд выселил Ларису Долину, Владимир Путин назвал европейских политиков "подсвинками", а по всей России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Решение ВС РФ по квартире Долиной
Во вторник Верховный суд (ВС) России на открытом заседании вынес решение по резонансному делу певицы Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала московскую квартиру Полине Лурье, а потом через суд вернула недвижимость себе. Покупательница осталась без квартиры и без денег. ВС признал право собственности на жилье за Лурье. Решение о выселении Долиной из квартиры примет Мосгорсуд.
Писатель Диана Удовиченко радуется:
«Сделано все было идеально правильно: открытое заседание с трансляцией в ВК – чтобы любой желающий мог видеть: Верховный Суд ничего не скрывает. Собственно, других вариантов и не было, учитывая общественное возмущение. Редкий случай, когда на дыбы встали все. Неважна личность продавца. Неважна личность покупателя. Важен закон. Он единственный для всех. Верховный Суд это с блеском продемонстрировал. Судам низших инстанций; принявшим несправедливые решения – вечный позор. Ну и очень хочется надеяться, что сейчас пойдет волна пересмотра решений судов по аналогичным схемам. Потому что многие люди остались и без денег, и без квартир, зато с ипотекой».
«SocialEvents» отмечает важную деталь:
«Празднуя победу гражданского общества над Ларисой Долиной, мы должны попутно с удовлетворением констатировать, что гражданское общество существует. Иначе как бы оно могло победить? Никак!»
«Мюсли вслух» считают, что решение ВС укрепит доверие россиян к существующим правовым механизмам:
«Обыватель, как минимум, будет чувствовать себя менее уязвимым, когда речь идет о недвижимости, покупка которой для большинства наших граждан является самой крупной инвестицией в жизни, экзистенциальным вопросом безопасности и семейного благополучия. Широкое обсуждение дела Лурье – Долина неожиданно для многих (в том числе и для судов 3-х нижестоящих инстанций, отмененных ВС РФ) превратилось в индикатор общественного запроса на понятные, прозрачные и равные для всех правила игры. Будем надеяться, что сегодня этот запрос был удовлетворен, т.к. еще следует дождаться того, чтобы суды повсеместно, основываясь на этом прецеденте, начали защищать право собственности добросовестных покупателей».
«Красотка о политике» рассуждает о том, почему история получила всероссийский резонанс:
«Жилплощадь в России больше, чем жилплощадь. Это золотое руно, пятый элемент, святой грааль, за который средний россиянин бьется всю жизнь. Ценность жилищного вопроса сверхвысока. Жилищный вопрос испортил не только москвичей! И тут выясняется, что можно копить деньги, брать в ипотеку, а потому купить у человека квартиру, а он, оказывается, был под воздействием мошенников и продавать не хотел. И вроде это проблема человека. Подать в суд на мошенников и истребовать из них деньги, но почему-то это становится твоей проблемой, т.к. человек очень известен. И вдруг с помощью или без растет и множится народный гнев в стиле "на его месте мог бы быть я". Параллельно рушится рынок вторичного жилья, первичка идет в рост, и возникает теория заговора застройщиков, не они ли это лоббировали (это мне один агент по недвижке нашептал). А прямая линия с президентом все приближается. Развязка случается ровно за 3 дня до начала. Справедливость восстанавливается в прямом эфире».
«РосСкандал» рассказывает о том, на что идут другие покупатели жилья, обманутые по «схеме Долиной»:
«В Сочи покупатели, потерявшие квартиру по "схеме Долиной", отключили свет хитрой пенсионерке. После того, как женщина через суд вернула себе проданное жилье, покупатели из Новосибирска поняли, что лишились 6,5 млн руб.! Продавец заняла оборону в уже чужом жилище, и говорят, пытается "соскочить" на справку "о невменяемости". Новые владельцы заключили договоры с местными сетями и отключили в спорной квартире электричество, чтобы "выкурить" пенсионерку. Конечно, это больше акт отчаяния, а не выход из проблемы».
Коллегия Минобороны
В среду Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
«АДЕКВАТ Z» комментирует выступление президента:
«На расширенной, по итогам года, коллегии Министерства обороны выступление Верховного было довольно сжатым по сравнению с коллегиями предыдущих лет, но двум вещам большой важности это, разумеется, прозвучать не помешало. Первая – связка из тезисов, что все наше будет тем или иным путем освобождено, а создание зоны безопасности будет продолжено. С вполне очевидным подтекстом, что пространства для компромиссов и разменов здесь не будет. Подтекстом, который едва ли не в первую очередь адресован всем, кто прямо сейчас на той стороне пытается что-нибудь вымутить в свою пользу в условиях урегулирования. Вторая – констатация, что евросволочь не унимается и униматься, по всему наблюдаемому, не готова. Что влечет за собой не неизбежность, но отнюдь не нулевую вероятность прямого с ней столкновения. Прямо вслух этот вывод не звучал, но понятно, что и этот сценарий на столе».
Резонанс на Западе вызвало заявление Путина о том, что «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.
«Безграничный аналитик» делает вывод:
«На Западе, между тем, все никак не могут понять, кто же такие "подсвинки" – именно так назвал европейских лидеров президент России Владимир Путин. "Маленькие хрюшки", именно так считают журналисты The Guardian. Впрочем, в том, что российский лидер оказался крайне невысокого мнения о европейском политическом бомонде, никто не сомневается. Но интересно-то на самом деле другое. Это как надо вывести из себя всегда дипломатичного президента России, что он заговорил буквально словами Telegram-канала Дмитрия Медведева? Европейцам просто стоит задуматься, если они "подсвинки", значит, с ними просто не хотят разговаривать. Они этого не заслуживают. И вот это для них – самый главный и ключевой вывод».
Писатель Баир Иринчеев предлагает свой вариант перевода:
«Владимир Владимирович вчера назвал руководителей еврогейхоза подсвинками. Британцы перевели это как piglets. Категорически не поддерживаю этот перевод. Я бы перевел как underpigs. <…> Уже звучит как нормальная советская листовка времен Великой Отечественной».
«The_Agenda – "Повестка дня"» приводит мнение аналитика Константина Громова о выступлении министра обороны:
«Доклад министра обороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии минобороны, посвященный итогам 2025 года и планам ведомства, представляет собой не просто отчет о военных успехах. Это комплексная стратегическая презентация, демонстрирующая глубокую трансформацию военного ведомства. Под руководством Белоусова минобороны эволюционирует из традиционного государственного органа в мощную, технологически продвинутую и финансово эффективную "государственную корпорацию", интегрированную во все сферы национальной экономики и безопасности. Министерство обороны становится не просто военным ведомством, а многофункциональным национальным холдингом, ключевыми продуктами которого являются безопасность, технологический суверенитет и геополитическое влияние. Его "активами" являются армия, флот, ОПК, научно-образовательная база и социальная инфраструктура. "Прибылью" – достижение целей специальной военной операции, обеспечение обороноспособности на десятилетия вперед и непосредственное получение прибыли за счет продажи вооружения».
«Позывной "Кацман"» обращает внимание на слова Белоусова о том, что эффективность точечных российских ударов составляет около 60 процентов, о выведении из строя более 70 процентов украинских ТЭЦ и более 37 процентов ГЭС, обеспечивающих энергией военную промышленность и ВСУ:
«Вот оно, ключевое-то. Как и названные потери – 500к тушек за год и 1.5кк тушек всего. Хотя это ЗАНИЖЕННЫЕ потери и не учитывают ущерб от дальних ударов никак, а именно он – очень велик тоже. Целыми ротами и батальонами, если помните, при ракетных ударах в дальних располагах и учебках "не просыпались" стада. Да, кстати, насчет эффективности ударов в 60 и более процентов – это не просто высочайший показатель, в 10+ выше, чем у противника. Это большой привет создателям уже подзабытых концепций типа Air-Land Battle, например. И нынешним, с их Netcentric Warfare и Multidomain Operations. Они все из таких или куда более завышенных показателей эффективности ударов исходили и исходят».
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ
В России растет сезонная заболеваемость. Во вторник представители российского офиса Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в стране доминирует гонконгский грипп.
«Доктор Z прописал» размышляет:
«Доктор Светлана Вахрушева говорит следующее: "Симптомы гонконгского гриппа принципиально не отличаются от других видов гриппа: стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноба, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель". Но если они принципиально не отличаются, то как же понять, что грипп именно гонконгский? Каким образом можно его определить по таким признакам? Название "гонконгский грипп" связано с историей появления вируса. Штамм гриппа A подтипа H3N2 был впервые выявлен во время крупной вспышки в Гонконге в 1968 году, после чего быстро распространился по миру. Это географическое обозначение закрепилось в медицине для обозначения конкретного эпидемиологически значимого варианта вируса. От других видов гриппа гонконгский штамм отличается не симптомами, а свойствами самого вируса. Подтип H3N2 обладает высокой способностью к изменчивости, что позволяет ему обходить сформированный иммунитет. Именно поэтому такие штаммы часто становятся причиной масштабных сезонных эпидемий и более тяжелого течения болезни у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями».
«Разборчивым почерком» отмечает, что в Московской области ситуация благополучная:
«Главный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш прокомментировала публикации в СМИ и социальных сетях о подъеме сезонной заболеваемости в Подмосковье. "Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%. Отмечу, что в этом году сезонный подъем начался примерно на две недели раньше обычного, что не говорит об осложнении эпидситуации. В медицинских организациях Московской области развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ, предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости". Современные вакцины надежно защищают от всех штаммов гриппа, циркулирующих в настоящее время в Московской области, и существенно снижают риск тяжелого течения и осложнений заболевания. В течение декабря еще можно привиться от гриппа в поликлиниках по месту жительства».
«ЗЛАТОГЛАВАЯ ЧИТА» рассказывает о ситуации в Забайкальском крае:
«Более 100 пациентов с гонконгским гриппом находятся в Краевой клинической инфекционной больнице, среди которых много детей. Врачи настоятельно рекомендуют быть осторожными с детьми до двух лет и пожилыми людьми. Симптомы болезни могут напоминать простуду, поэтому важно не игнорировать их. Специалисты акцентируют на необходимости вакцинации и снижении социальных контактов. Грипп может быстро вызывать высокую температуру, поэтому самолечение не рекомендуется – лучше обратиться к врачу. Осложнения могут включать респираторные заболевания, в том числе коронавирус».
«Ловцы снов» предлагают приятный метод профилактики:
«Сон меньше 7 часов увеличивает шансы подхватить любой вирус, включая гепатит, в три раза. И даже снижает эффективность прививок от гриппа. Еще большую зависимость обнаружили между вероятностью заразиться и эффективностью сна. Эффективность сна – это процент времени, когда вы действительно спите, а не считаете овец и не боретесь с котом за место на подушке. Эффективность ниже 92% повышала вероятность развития простуды в пять с половиной раз по сравнению с людьми, которые спали 98% времени и дольше. Всех добровольцев заражали одинаковым риновирусом и наблюдали две недели. Еще один повод спать зимой от души».
«Банкста» пишет, что мошенники начали запугивать россиян эпидемией гонконгского гриппа:
«Они звонят от имени поликлиники и просят прийти якобы на обязательный прием или сдать анализы для профилактики вируса. Жертву торопят и говорят, что позже талонов не останется. Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией. В случае согласия жертвы злоумышленники просят назвать код из СМС, который оказывается доступом к Госуслугам. Далее жертву обрабатывают по стандартной схеме звонками якобы из ЦБ, МВД или Росфинмониторинга».
Саммит в Брюсселе
В четверг в Брюсселе начался саммит по вопросам финансирования Украины на 2026-2027 годы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будут рассмотрены два варианта: либо финансирование Киева за счет бюджета ЕС, либо при помощи «репарационного кредита» с использованием замороженных активов РФ. По словам фон дер Ляйен, участники саммита не уйдут, пока не примут окончательное решение.
Политолог Павел Данилин пишет о деградации европейского права:
«ЕС принял решение (не консенсусом, а простым большинством) о воровстве российских активов. Потом ЕС принял решение (опять же не консенсусом, а простым большинством) о том, что никакие решения судов (в том числе и решения судов стран-членов ЕС) в пользу России выполняться не будут. Мало того, что у нас на глазах полностью попрано право (ЕС признает, что его решение незаконное, поэтому и закрывается от последствий очередным незаконным решением). Мало того, что у нас на глазах ЕС в очередной раз наплевал на мнение меньшинства (на самом деле большинства, но молчаливого) стран членов ЕС. Так вдобавок ко всему ЕС не только приготовил бомбу, на которую уселся задом, но и поджег фитиль этой бомбы. Да, единственный шанс на то, что эти действия не приведут к катастрофе самого ЕС – это только полное поражение России, ее дезинтеграция и перевод нашей страны в разряд колонии. Только тогда у ЕС есть шанс как-то вылезти из этой ситуации. И то – лишь шанс. Поэтому очевидно, надо судиться с ЕС. Арестовывать все имущество как ЕС, так и членов ЕС, предпринимателей и компаний. Надо делать все, чтобы в ЕС почувствовали себя плохо. Но главное – надо уничтожать ВСУ и бандеровскую нечисть. Сносить ее с лица земли и занимать наши земли обратно».
«Темник» наблюдает за бельгийским бунтом:
«Бельгия отвергла план Еврокомиссии по использованию замороженных активов РФ. Брюссель требует железобетонных гарантий компенсации убытков от возможных судебных исков. Одновременно Брюссель демонстрирует строптивость и в энергетике. По данным РИА Новостей, Бельгия вошла в топ-3 импортеров российского газа в ЕС, увеличив закупки в 4,3 раза. Национальные интересы явно превалируют над санкционной риторикой. Подобная непокорность играет на руку сценарию, который мы описывали ранее. Раз Бельгия продолжает артачиться, евробюрократии ничего не останется, кроме как применить к ней "венгерский сценарий". Шантаж и политическая изоляция могут стать главными инструментами управления в отношении любого несогласного члена союза».
«Международный фреш» тоже следит за попытками нейтрализовать Бельгию:
«Дания призвала Брюссель быть готовым продвигать решение по передаче российских активов Украине даже без участия Бельгии. По словам датских властей, одна страна не должна иметь возможность блокировать инициативу, имеющую "ключевое значение для поддержки Украины и безопасности Европы в целом". "Я бы предпочла, чтобы мы нашли решение, основанное на доброте и согласии. Но время идет", – прокомментировала ситуацию Метте Фредериксен, премьер-министр североевропейской страны, отвечая на вопросы журналистов во время сегодняшнего саммита, который является последней возможностью Европы принять решение по вопросу финансирования Украину на ближайшие два года. В Евросоюзе обсуждаются различные механизмы финансирования помощи Украине, включая кредит, обеспеченный доходами от замороженных российских активов, а также вариант совместного заимствования. При этом необходимость единогласного решения остается серьезным препятствием, поскольку ряд стран уже ранее угрожал заблокировать подобные инициативы. Дания и ряд других государств ЕС настаивают на том, что решение должно быть принято в кратчайшие сроки, чтобы избежать финансовых трудностей для Украины в ближайшие годы. События ближайших суток покажут, насколько далеко готовы пойти европейские политики в своем стремлении продолжать спонсировать боевые действия и третировать мирное урегулирование, которое лоббируют США, в попытках выйти из данной ситуации, не потеряв при этом лицо».
«Книга Носовича» рассуждает о роли ФРГ:
«По нестихающим страстям вокруг экспроприации российских активов (на их мышление слово "кража" удачнее всего переводить именно так, потому что еврокомиссары мыслят в революционных категориях "экса") я склоняюсь к выводу, что Польша и Прибалтика временно перестали быть самыми отчаянными русофобами в ЕС. Во-первых, сейчас это британская сфера влияния, а Британия уже не в ЕС. Во-вторых, они все больше думают уже не об Украине, а о себе. Если посмотреть, кто активнее всех добивается российских денег для спасения киевского режима, то это два игрока: Германия и наднациональная евробюрократия, которая живет на бюджете ЕС, формируемом прежде всего Германией. Украина как Анти-Россия больше всех нужна и все эти годы больше всех была нужна Германии. И ЕС как германскому геоэкономическому проекту. Это надо уже признать, зафиксировать и отрефлексировать».
«Папочка канцлера» отмечает, что в Германии есть и противоположные настроения:
«Военный эксперт Ральф Тиле с большим скепсисом смотрит на задумку канцлера Германии Мерца и главы Еврокомиссии фон дер Ляйен отжать активы РФ в пользу Украины. И не только он. Немецкий политолог Йоахим Вебер предупреждает: "Кремль сделает все возможное и невозможное, чтобы отомстить за конфискацию имущества", а председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп дает оценку в размере €100 млрд одних только немецких активов, находящихся в РФ, и "эта сумма растет с каждым днем" из-за накапливающихся дивидендов. Фридрих и Урсула: "Просчитались, но где?"»
Угрозы Трампа Венесуэле
Президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией и предупредил о блокаде танкеров, следующих в страну.
«Всевидящее око» объясняет:
«Дональд Трамп не мелочится, рисует свои политические инициативы широкими и яркими мазками. Сегодня, например, назвал власти Венесуэлы "иностранной террористической организацией". Потому что очень нужна венесуэльская нефть. Как известно, у кого нужная США нефть – тот и диктатор, террорист, далее по списку. А у кого нефти нету, или их можно использовать для воровства чужой – те не диктатор и не террорист. Поэтому клоун-тиран, вопреки здравому смыслу возглавляющий террористическое государство, многократно бравшее на себя ответственность за теракты – не террорист. То ли дело Венесуэла».
Американист Роман Романов не верит в серьезность планов Трампа по Венесуэле:
«Не верю, что Трамп, если применит силу в отношении Венесуэлы, зайдет дальше авиаударов. Можно, конечно, опозориться в итоге, но все же. Будет больше, чем по Ирану, может. Но в целом тактика та же: громко протрубить на весь мир. А учитывая, что дата, к которой должны быть опубликованы новые документы по Эпштейну, практически совпадает со слухами о дате начала американской операции против Венесуэлы, то версия с отвлечением внимания кажется более правдоподобной».
«Мейстер» пишет о значении блокады нефтяных танкеров для Венесуэлы:
«Бюджет Каракаса зависит от экспорта нефти, и США надеются, что это обессилит его и позволит сменить власть в стране на угодную Вашингтону. Однако торопиться ставить крест на нефтеэкспорте страны мы бы не стали – в санкционных списках США значатся 712 судов по всему миру, что не слишком-то и много, ведь теневой флот одной только России якобы приблизился к 1,5 тысячам. Это создает окно возможностей для вывоза нефти и ввоза, к примеру, российской нафты, необходимой для разбавления тяжелой местной нефти. Что, впрочем, не отменяет сложностей и падения цен на венесуэльскую нефть из-за возросших рисков. Колониальная риторика и нажим Трампа могут иметь и другие последствия. Вашингтон вновь расценивает Латинскую Америку как свой задний двор, что заставляет многие страны задуматься – а кто станет следующим? Это может вызвать не только рост антиамериканских настроений, но и желание усилить военное сотрудничество как между собой, так и с соперниками США. Тот же Китай в будущем может попробовать обосноваться в регионе в качестве ответа на размещение американского оружия на Тайване, Ю-В Азии и Японии. Поднебесная активно штампует авианосцы явно не для того, чтобы патрулировать ими свои прибрежные воды».
«Кот-американист» комментирует рождественское обращение Трампа к нации, в котором он, вопреки ожиданиям, не объявил войну Венесуэле:
«Почему президент не объявил войну? <…> Во-первых, глава США не захотел омрачать рождественское настроение американцев, которые и без того скептически относятся к действиям Трампа в отношении Венесуэлы. Во-вторых, вероятно, прислушался к голосу влиятельных критиков-единомышленников. Среди таковых вполне может быть экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон, с которым хозяин Белого дома не всегда согласен, но уважает и ценит его. Собственно, несбывшиеся "утечки" о том, что официальный Вашингтон объявит военную операцию против Каракаса, инициировал сам Карлсон. Вероятная цель – удержать республиканскую администрацию от необдуманных действий и послать ей сигнал, что электорат вряд ли одобрит очередную внешнеполитическую авантюру, тем более в Латинской Америке. К слову, сам журналист негативно относится к идее вторжения в другие государства (вспомним его критическую реакцию на удары США по иранской ядерной инфраструктуре). Неоднократно отмечал, что Трампа выбрали как раз из-за его обещаний фокусироваться на внутренних проблемах. Прислушался ли президент к Карлсону или же выжидает удобного случая для нападения на Венесуэлу – остается загадкой».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о росте престижа рабочих профессий
- Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине
- Путин раскрыл, что ждет Россию через 200 лет
- Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования
- Лавров заявил о готовности России к разговору с Макроном
- Владимир Путин рассказал, что считает настоящей дружбой
- Путин: Создание мессенджера MAX позволило достичь цифрового суверенитета
- Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
- Путин заявил, что России нужен свой самолет для региональных перевозок
- Завершились съемки новых «Звездных войн» с Райаном Гослингом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru