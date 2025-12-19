Телеграм: Квартира Долиной и «европейские подсвинки»

1

Во вторник Верховный суд (ВС) России на открытом заседании вынес решение по резонансному делу певицы Ларисы Долиной, которая под влиянием мошенников продала московскую квартиру Полине Лурье, а потом через суд вернула недвижимость себе. Покупательница осталась без квартиры и без денег. ВС признал право собственности на жилье за Лурье. Решение о выселении Долиной из квартиры примет Мосгорсуд.

Писатель Диана Удовиченко радуется:

«Сделано все было идеально правильно: открытое заседание с трансляцией в ВК – чтобы любой желающий мог видеть: Верховный Суд ничего не скрывает. Собственно, других вариантов и не было, учитывая общественное возмущение. Редкий случай, когда на дыбы встали все. Неважна личность продавца. Неважна личность покупателя. Важен закон. Он единственный для всех. Верховный Суд это с блеском продемонстрировал. Судам низших инстанций; принявшим несправедливые решения – вечный позор. Ну и очень хочется надеяться, что сейчас пойдет волна пересмотра решений судов по аналогичным схемам. Потому что многие люди остались и без денег, и без квартир, зато с ипотекой».

«SocialEvents» отмечает важную деталь:

«Празднуя победу гражданского общества над Ларисой Долиной, мы должны попутно с удовлетворением констатировать, что гражданское общество существует. Иначе как бы оно могло победить? Никак!»

«Мюсли вслух» считают, что решение ВС укрепит доверие россиян к существующим правовым механизмам:

«Обыватель, как минимум, будет чувствовать себя менее уязвимым, когда речь идет о недвижимости, покупка которой для большинства наших граждан является самой крупной инвестицией в жизни, экзистенциальным вопросом безопасности и семейного благополучия. Широкое обсуждение дела Лурье – Долина неожиданно для многих (в том числе и для судов 3-х нижестоящих инстанций, отмененных ВС РФ) превратилось в индикатор общественного запроса на понятные, прозрачные и равные для всех правила игры. Будем надеяться, что сегодня этот запрос был удовлетворен, т.к. еще следует дождаться того, чтобы суды повсеместно, основываясь на этом прецеденте, начали защищать право собственности добросовестных покупателей».

«Красотка о политике» рассуждает о том, почему история получила всероссийский резонанс:

«Жилплощадь в России больше, чем жилплощадь. Это золотое руно, пятый элемент, святой грааль, за который средний россиянин бьется всю жизнь. Ценность жилищного вопроса сверхвысока. Жилищный вопрос испортил не только москвичей! И тут выясняется, что можно копить деньги, брать в ипотеку, а потому купить у человека квартиру, а он, оказывается, был под воздействием мошенников и продавать не хотел. И вроде это проблема человека. Подать в суд на мошенников и истребовать из них деньги, но почему-то это становится твоей проблемой, т.к. человек очень известен. И вдруг с помощью или без растет и множится народный гнев в стиле "на его месте мог бы быть я". Параллельно рушится рынок вторичного жилья, первичка идет в рост, и возникает теория заговора застройщиков, не они ли это лоббировали (это мне один агент по недвижке нашептал). А прямая линия с президентом все приближается. Развязка случается ровно за 3 дня до начала. Справедливость восстанавливается в прямом эфире».

«РосСкандал» рассказывает о том, на что идут другие покупатели жилья, обманутые по «схеме Долиной»:

«В Сочи покупатели, потерявшие квартиру по "схеме Долиной", отключили свет хитрой пенсионерке. После того, как женщина через суд вернула себе проданное жилье, покупатели из Новосибирска поняли, что лишились 6,5 млн руб.! Продавец заняла оборону в уже чужом жилище, и говорят, пытается "соскочить" на справку "о невменяемости". Новые владельцы заключили договоры с местными сетями и отключили в спорной квартире электричество, чтобы "выкурить" пенсионерку. Конечно, это больше акт отчаяния, а не выход из проблемы».

