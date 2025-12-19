Путин пообещал разобраться с делом журналиста-иноагента Лорана Винатье

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное в рамках закона для того, чтобы решить вопрос французского журналиста Лорана Винатье (признан Минюстом в РФ иноагентом). Такое заявление он сделал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Я ничего о нем не знаю, но обещаю — я узнаю. И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», - отметил президент на вопрос журналиста французского телеканала TF1 Жерома Гарро.