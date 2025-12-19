Путин пообещал разобраться с делом журналиста-иноагента Лорана Винатье

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все возможное в рамках закона для того, чтобы решить вопрос французского журналиста Лорана Винатье (признан Минюстом в РФ иноагентом). Такое заявление он сделал в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.

«Я ничего о нем не знаю, но обещаю — я узнаю. И если есть шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, мы предпримем все усилия, чтобы это сделать», - отметил президент на вопрос журналиста французского телеканала TF1 Жерома Гарро.

Путин пообещал уничтожить все, что попытается заблокировать Калининградскую область

Напомним, французский журналист и исследователь Винатье, был задержан в июне 2024 года в Москве по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. В том же году Замоскворецкий суд Москвы признал журналиста виновным и приговорил его к трём годам колонии общего режима.

В конце лета этого года против Винатье было возбуждено новое уголовное дело по статье о шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
