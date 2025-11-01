В России в реестр злостных алиментщиков внесли уже 300 тысяч должников
Свыше 300 тысяч человек включили в реестр злостных неплательщиков алиментов в России. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС.
«На сегодняшний день в реестре... числится более 300 тыс. должников, из них свыше 69 тыс. женщины и свыше 240 тыс. мужчины. Есть и иностранные граждане, которые должны платить алименты на содержание своих детей», - отметил глава ФССП.
По словам Аристова, зафиксированы исключения из реестра должников по алиментным обязательствам, когда граждане погашали задолженности. Так, житель Орловской области, против которого возбудили уголовное дело из-за неуплаты алиментов, полностью погасил долг в 156 тысяч рублей на содержание сына, и его данные исключили из базы.
Глава ФССП уточнил, что в реестр вносят неплательщиков, находящихся в исполнительном розыске либо привлеченных к административной и уголовной ответственности. Служба совместно с Минюстом прорабатывает введение возможности отказывать таким гражданам в предоставлении определенных государственных услуг.
Ранее первый замминистра юстиции Евгений Забарчук заявил, что открытый список неплательщиков алиментов полноценно заработает в течение 2025 года.
