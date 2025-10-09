«Вероятность пересмотра условий для самозанятых высокая, так как в целом у нас тенденция на повышение налогов. Поэтому самозанятым нужно быть готовыми к этому. Достаточно высокая доля самозанятых будут уходить в серый сектор или начнут частично скрывать доходы в целях экономии. Подобные проблемы очень вероятны. Государство сделало очень многое, чтобы вывести самозанятых граждан из серого сектора в белый, что дало большие налоговые доходы. Эта ситуация может подорвать доверие, мы увидим ту историю, которая уже была. Чаще всего самозанятые не зарабатывают огромных денег, чаше всего это доходы до 100 тысяч рублей. Поэтому для них увеличение налогов почти вдвое будет существенным. Государству выгоднее вводить дифференцированную историю, применить здесь прогрессивную шкалу», - рассказал он.

В России не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход, заявлял ранее НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

