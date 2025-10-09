Вернутся в «серую зону»: Самозанятые начнут скрывать доходы при ужесточении условий
Юрист в области трудового права Олег Бабич заявил НСН, что чаще всего самозанятые не зарабатывают огромных денег, в среднем это доходы до 100 тысяч рублей.
Самозанятые начнут скрывать доходы при ужесточении условий по налогам, это невыгодно государству, заявил НСН юрист в области трудового права Олег Бабич.
Все предприниматели должны быть в одинаковых условиях, поэтому эксперимент с самозанятыми нужно досрочно прекратить в 2026 году, заявил НСН глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Власти не планируют вносить изменения по налогам для самозанятых до 2028 года, уточнили позднее в пресс-службе правительства. Бабич уверен, что все идет к пересмотру режима.
«Вероятность пересмотра условий для самозанятых высокая, так как в целом у нас тенденция на повышение налогов. Поэтому самозанятым нужно быть готовыми к этому. Достаточно высокая доля самозанятых будут уходить в серый сектор или начнут частично скрывать доходы в целях экономии. Подобные проблемы очень вероятны. Государство сделало очень многое, чтобы вывести самозанятых граждан из серого сектора в белый, что дало большие налоговые доходы. Эта ситуация может подорвать доверие, мы увидим ту историю, которая уже была. Чаще всего самозанятые не зарабатывают огромных денег, чаше всего это доходы до 100 тысяч рублей. Поэтому для них увеличение налогов почти вдвое будет существенным. Государству выгоднее вводить дифференцированную историю, применить здесь прогрессивную шкалу», - рассказал он.
В России не обсуждается отмена режима самозанятых даже после завершения эксперимента по налогам на профессиональный доход, заявлял ранее НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
