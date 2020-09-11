Федерация автовладельцев не поверила в бесплатный общественный транспорт

«Я понимаю, платные федеральные дороги, построенные по частно-государственному партнёрству, когда частник вложил свои деньги и их нужно возвращать. И дорога прекрасная. А когда мы едем просто в Подмосковье, и альтернативного бесплатного проезда нет, это неправильно», - сказал эксперт в эфире «Радио 1», сославшись в этом плане на мировой опыт.

Ердышев также сомневается, что весь общественный транспорт действительно станет бесплатным через 15 лет.

«Они говорят: с 2025 года платите за дорогу, а в 2035, возможно, мы отменим плату за общественный транспорт. А к этому времени уже будет новый министр транспорта, он легко откажется от этого плана», - считает руководитель Федерации автовладельцев России.

Ранее координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН назвал дискриминацией автомобилистов новую стратегию о бесплатном общественном транспорте.

