Федерация автовладельцев не поверила в бесплатный общественный транспорт

В транспортной стратегии Минтранс предложил к 2035 году сделать общественный транспорт в России бесплатным. В документе говорится, что одновременно с этим необходимо будет сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах, передает РБК.

Автолюбители выступят против такой инициативы, сообщил руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. По его словам, у владельца автомобиля всегда должна быть альтернатива проезда по бесплатной дороге.

«Синие ведерки» считают безумием проект Минтранса о бесплатном общественном транспорте

«Я понимаю, платные федеральные дороги, построенные по частно-государственному партнёрству, когда частник вложил свои деньги и их нужно возвращать. И дорога прекрасная. А когда мы едем просто в Подмосковье, и альтернативного бесплатного проезда нет, это неправильно», - сказал эксперт в эфире «Радио 1», сославшись в этом плане на мировой опыт.

Ердышев также сомневается, что весь общественный транспорт действительно станет бесплатным через 15 лет.

«Они говорят: с 2025 года платите за дорогу, а в 2035, возможно, мы отменим плату за общественный транспорт. А к этому времени уже будет новый министр транспорта, он легко откажется от этого плана», - считает руководитель Федерации автовладельцев России.

Ранее координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов в эфире НСН назвал дискриминацией автомобилистов новую стратегию о бесплатном общественном транспорте.

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ТЕГИ:МинтрансАвтомобилисты
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