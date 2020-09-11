Шкуматов назвал безумием проект Минтранса о бесплатном общественном транспорте
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, что автомобилисты не должны оплачивать проезд других граждан на общественно транспорте.
К 2035 году общественный транспорт в России может стать бесплатным. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовил Минтранс. В документе говорится, что через 15 лет это будет возможно, если сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях, в том числе в крупных городах, передает РБК. Стратегия предполагает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035-му — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Дискриминацией автомобилистов назвал в эфире НСН новую стратегию о бесплатном общественном транспорте координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов.
«Почему автомобилисты должны оплачивать общественный транспорт? Это получается перекрестное субсидирование. Я понимаю, что дороги я должен оплачивать: их реконструкцию, строительство, содержание, эксплуатацию, может быть даже, строительство новых. А вот общественный транспорт люди пусть сами оплачивают.
Это все похоже на попытку залезть в карман автомобилистам как можно глубже и это уже просто хамство. Это дискриминация автомобилистов по признаку владения автомобилем. То, что это выдается за стратегию – это безумие», - сказал автоэксперт, добавив, что этот документ Минтранса в лучшем случае отправят в мусорку, а в худшем – на изучение специалистам.
Он также считает, что эта инициатива вызовет жесткий протест в регионах, где люди живут небогато.
«Те люди, которые пишут такие документы, дальше Садового кольца, Парижа, Рима, Лондона не бывали. Они не представляют страну, в которой живут. Они пишут стратегию для каких-то своих несуществующих фантазий», - добавил Шкуматов.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене транспортного налога в России с 1 января 2021 года.
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