Шкуматов назвал безумием проект Минтранса о бесплатном общественном транспорте

«Почему автомобилисты должны оплачивать общественный транспорт? Это получается перекрестное субсидирование. Я понимаю, что дороги я должен оплачивать: их реконструкцию, строительство, содержание, эксплуатацию, может быть даже, строительство новых. А вот общественный транспорт люди пусть сами оплачивают.

Это все похоже на попытку залезть в карман автомобилистам как можно глубже и это уже просто хамство. Это дискриминация автомобилистов по признаку владения автомобилем. То, что это выдается за стратегию – это безумие», - сказал автоэксперт, добавив, что этот документ Минтранса в лучшем случае отправят в мусорку, а в худшем – на изучение специалистам.

Он также считает, что эта инициатива вызовет жесткий протест в регионах, где люди живут небогато.

«Те люди, которые пишут такие документы, дальше Садового кольца, Парижа, Рима, Лондона не бывали. Они не представляют страну, в которой живут. Они пишут стратегию для каких-то своих несуществующих фантазий», - добавил Шкуматов.

Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене транспортного налога в России с 1 января 2021 года.

