Юристы оценили меры по самоизоляции в Москве
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН одобрил введение самоизоляции для всех москвичей, а также рассказал о наказаниях за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
30 марта в Москве и столичном регионе вводится режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Указ мэра Сергея Собянина начинает действовать с момента публикования. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных, выноса мусора.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что подобные меры с юридической точки зрения являются абсолютно законными.
«Такие меры более чем адекватные, потому что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сегодня оценивается по степени рискам, которые могут сопутствовать заболеванию, и последствиям этого заболевания. В этом случае власти Москвы и всей России предпринимают меры на принудительное ограничение передвижения граждан, принудительный карантин. Это делается все с одной целью – чтобы локализовать распространение вируса, минимизировать его передачу от человека к человеку, то есть, по сути дела, ограничить носителей вируса, чтобы они были дома. Такой большой наплыв заболевших лечить сегодня Департамент здравоохранения Москвы не может. Мы не располагаем достаточно эффективными способами и профилактическими мерами защиты населения от распространения вируса. И единственная возможность – это введение ограниченной территории, принудительная госпитализации в случае заболевания. Срок таких мер устанавливается президентом Российской Федерации», – рассказывает он.
Юрист также отметил, что наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм уже есть в Уголовном Кодексе РФ.
«Существует уголовно наказуемое деяние, которое связано с нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Это статья Уголовного кодекса, которая предполагает, что в случае, если вами не выполняются санитарно-эпидемиологические предписания, установленные правительством РФ, Департаментом здравоохранения, указами президента, вы будете нести уголовную ответственность. Если в результате нарушения вами санитарно-эпидемиологических норм погибли люди, в этом случае вы будете нести уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы. Скорее всего, в упрощенном порядке данные уголовные, дела будут рассматриваться. Тянуть никто не будет. Это все является законными мерами конституционного порядка, которые направлены на защиту интересов государства, в первую очередь, обороноспособности страны. Самое главное, стимулирование людей к соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия», – рассказал Тимур Маршани.
Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев объяснил в эфире НСН, что в эти дни в статистику новых случаев будут попадать возвращающиеся из-за границы россияне.
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