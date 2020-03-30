Юристы оценили меры по самоизоляции в Москве

30 марта в Москве и столичном регионе вводится режим самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Указ мэра Сергея Собянина начинает действовать с момента публикования. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных, выноса мусора.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что подобные меры с юридической точки зрения являются абсолютно законными.

«Такие меры более чем адекватные, потому что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сегодня оценивается по степени рискам, которые могут сопутствовать заболеванию, и последствиям этого заболевания. В этом случае власти Москвы и всей России предпринимают меры на принудительное ограничение передвижения граждан, принудительный карантин. Это делается все с одной целью – чтобы локализовать распространение вируса, минимизировать его передачу от человека к человеку, то есть, по сути дела, ограничить носителей вируса, чтобы они были дома. Такой большой наплыв заболевших лечить сегодня Департамент здравоохранения Москвы не может. Мы не располагаем достаточно эффективными способами и профилактическими мерами защиты населения от распространения вируса. И единственная возможность – это введение ограниченной территории, принудительная госпитализации в случае заболевания. Срок таких мер устанавливается президентом Российской Федерации», – рассказывает он.