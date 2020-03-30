Новые заболевшие и самоизоляция: Когда в России ждут пика коронавируса
Российские врачи прогнозируют спад заболеваемости Covid-2019 в апреле, однако для этого должны сработать введённые властями ограничения.
Число заболевших коронавирусом Covid-2019 в мире за минувшие входные перешагнуло отметку в 720 тысяч человек. По количеству выявленных случаев лидируют США, где уже более 142 тысяч заражённых, и Италия, где инфекцию выявили у 97,6 тысячи человек. В Китае, с которого началась вспышка заболевания, 29 марта объявили, что эпидемия в стране практически остановлена. Там выздоровели уже 93% заболевших.
В России прирост числа заразившихся коронавирусом растёт постепенно. По данным на 29 марта, болеют 1534 человека: за минувшие отчётные сутки было получено 270 новых положительных результатов тестирования. Больше всего заболевших в Москве (1014) и Подмосковье (112). Именно в столичном регионе власти вводят самые жёсткие меры для того, чтобы помешать распространению инфекции. С понедельника, 30 марта, режим самоизоляции распространён на всех жителей региона — готовится даже введение пропускного режима.
Пока в России наблюдается устойчивый рост числа заболевших, констатировал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, наша страна пока не полностью вовлечена в глобальный процесс пандемии. Министр считает, что контрмерой станет только разрыв цепочки передач инфекции, передает РИА Новости.
Самый важный сейчас для многих вопрос — когда закончится эпидемия коронавируса в России, или когда она хотя бы пойдёт на спад. Цепочку передач инфекции должна разорвать объявленная нерабочей неделя, однако власти уже дали понять, что режим самоизоляции может быть продлён и после 5 апреля. Однако каждый нерабочий день — тяжёлый удар по экономике, прежде всего по малому и среднему бизнесу, отмечают эксперты. Однако в подобной ситуации сейчас не только российские бизнесмены, но и их коллеги в Европе.
На прошлой неделе российские врачи призывали готовиться к «итальянскому» сценарию распространения коронавируса, то есть ко взрывному росту числа заболевших. Шансы избежать такого сценария в России пока есть. Однако прирост новых случаев заражения неизбежен. Как объяснил в эфире НСН ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев , в ближайшие две недели в статистику новых случаев попадут возвращающиеся из-за границы россияне.
«В этой ситуации сложно сказать, что в среду на следующей неделе всё закончится», - полагает он.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН высказал мнение, что полностью остановить распространение инфекции в России не получится, но введённые ограничения позволят затормозить этот процесс.
«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - сказал специалист.
Между тем, наблюдения показывают, что коронавирус уже становится менее агрессивным, заявил РИА Новости заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов. Он также прогнозирует, что распространение коронавируса в нашей стране пойдёт на спад в апреле.
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