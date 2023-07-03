Право на компенсацию: Юрист объяснил, что полагается пассажиру за задержку багажа

Пассажиры имеют право требовать компенсацию за задержку багажа, рассказал юрист Андрей Лухин в интервью НСН. По его словам, покупая билет с багажом, пассажир автоматически заключает договор, который является нарушенным при задержке багажа.

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» случился второй за неделю сбой в системе обработки багажа: она не работала в терминалах B и C 2 июля с 19.15 до 21.40 мск. Отмечается, что из-за этого вовремя не смогли отправить порядка 300 чемоданов, их дошлют вслед за владельцами следующими рейсами. Андрей Лухин отметил, что пассажиры должны будут получить компенсацию.

«Пассажиры имеют право на компенсацию в связи с предоставленными неудобствами. Они заключают договор перевозки с авиакомпаниями, в котором есть определенные условия, в том числе по перевозке багажа. Если авиакомпания это не выполняет, даже если это не выполняют третьи лица, которых для этого, грубо говоря, наняла авиакомпания… То в таком случае договор перевозки считается нарушенным. Договор – это, по сути, принятие правил авиакомпании и соглашение с офертой, которая расположена на сайте. Грубо говоря, ничего от руки подписывать не надо», - сказал Лухин.