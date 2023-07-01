На Кубу из России отправился первый рейс после возобновления полетов
После возобновления регулярных полетов между Россией и Кубой на остров из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый рейс, сообщает ТАСС.
Рейс на Варадеро осуществляет авиакомпания «Россия» самолетом Boeing-777, рассчитанном на 457 пассажиров.
Время полета из России до Кубы составляет около 13 часов, отмечает RT.
Ранее крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 7 июля прямых рейсов в столицу Таиланда из нескольких регионов. Компания распространила специальное сообщение об этом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru