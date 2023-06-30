СМИ: в системе обработки багажа в Шереметьево произошел сбой

В московском аэропорту Шереметьево произошел технический сбой в системе обработки багажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

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Система не может прочитать багажные бирки и отсортировать чемоданы. Это привело к тому, что не удалось отправить около 800 единиц багажа у авиакомпаний, осуществляющих вылеты из терминалов B и C. Их должны будут отправить 30 июня. Что стало причиной сбоя и когда он будет устранен — неизвестно.

В воздушной гавани информацию не комментируют.

Ранее в Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АвиацияБагажШереметьевоАэропорт

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