СМИ: в системе обработки багажа в Шереметьево произошел сбой

Система не может прочитать багажные бирки и отсортировать чемоданы. Это привело к тому, что не удалось отправить около 800 единиц багажа у авиакомпаний, осуществляющих вылеты из терминалов B и C. Их должны будут отправить 30 июня. Что стало причиной сбоя и когда он будет устранен — неизвестно.

В воздушной гавани информацию не комментируют.

Ранее в Шереметьево закрыли крупнейший duty free, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

