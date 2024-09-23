Юрист Хаминский сообщил, что налоговая амнистия не спасет от штрафов и пени

Россиянам не следует рассчитывать на прощение недоимок, штрафов и пени из-за налоговой амнистии, рассказал юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru.

Он прокомментировал закон, который вступил в силу летом. Его основные положения начнут действовать с 2025 года.

По словам Хаминского, ранее налогоплательщики извлекали необоснованную выгоду, используя различные режимы и распределяя финансовые потоки между множеством юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Однако теперь простого принятия амнистии будет недостаточно, предупредил юрист.