Юрист Хаминский сообщил, что налоговая амнистия не спасет от штрафов и пени
Россиянам не следует рассчитывать на прощение недоимок, штрафов и пени из-за налоговой амнистии, рассказал юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru.
Он прокомментировал закон, который вступил в силу летом. Его основные положения начнут действовать с 2025 года.
По словам Хаминского, ранее налогоплательщики извлекали необоснованную выгоду, используя различные режимы и распределяя финансовые потоки между множеством юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Однако теперь простого принятия амнистии будет недостаточно, предупредил юрист.
«Простого принятия амнистии будет явно недостаточно для того, чтобы предприниматель мог считаться добросовестным налогоплательщиком», — сказал он.
Юрист подчеркнул, что налогоплательщикам придется ликвидировать ранее созданные юрлица, либо переводить их на основную систему налогообложения. По его словам, попытка отсидеться, скорее всего, приведет к крайне печальному итогу.
Ранее сообщалось, что экстрасенса Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество, уклонение от уплаты налогов, ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Правозащитный центр «Сорок сороков» направил соответствующее письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает «Радиоточка НСН».
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