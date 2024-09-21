В Госдуме рассказали о налоговом вычете за выполнение нормы ГТО

Новый налоговый вычет вводится в стране с 2025 года.

«Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса... соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия», — пояснил Хамитов.

Максимальная сумма для вычета — 500 рублей в месяц, претендовать на него могут официально трудоустроенные граждане, которые дополнительно прошли диспансеризацию по полису ОМС.

