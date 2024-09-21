В Госдуме рассказали о налоговом вычете за выполнение нормы ГТО
Россияне смогут получить налоговый вычет за выполнение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов в беседе с РИА Новости.
Новый налоговый вычет вводится в стране с 2025 года.
«Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса... соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия», — пояснил Хамитов.
Максимальная сумма для вычета — 500 рублей в месяц, претендовать на него могут официально трудоустроенные граждане, которые дополнительно прошли диспансеризацию по полису ОМС.
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