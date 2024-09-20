СМИ: Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов

Экстрасенса Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество, уклонение от уплаты налогов, ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, правозащитный центр «Сорок сороков» направил соответствующее письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Общественники отмечают, что на сеансы Кашпировского, которые тот называет «творческими встречами», приходят пожилые люди, которые хотят вылечить свои болезни с помощью экстрасенса.

Как пишет Shot, Кашпировский принимает оплату за сеансы наличными или на свою банковскую карту. При этом организацией мероприятий экстрасенса занимаются его помощники: Владислав С. с зарегистрированным в Казахстане ИП в области театральных искусств и Сергей Р., совладелец компании в области исполнительских искусств.

Ранее стало известно, что Анатолий Кашпировский возобновил свои «магические сеансы», пишет RT.

