Запись на вакцинацию от COVID-19 на портале госуслуг откроется с 31 января

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что тестовый режим записи на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги» начнёт работать уже 18 января, сообщает РИА Новости.

Чернышенко добавил, что отдельная специализированная форма записи на вакцинацию на портале и в мобильном приложении «Госуслуги» появится 31 января, в настоящее время идёт отладка взаимодействия с регионами.

«Записаться может любой гражданин - даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома», - отметил вице-премьер.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что с началапандемии в России зафиксировано 3 591 066 случаев заболевания, передаёт RT. Выздоровели 2 978 764 человека, умерли 66 037 пациентов.

