В Госдуме раскритиковали введение ковид-паспортов в Башкирии
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья в эфире НСН заявил, что только федеральный центр может ограничивать права человека введением ковид-паспортов.
Власти Башкирии заявили, что с 5 февраля в республике планируется выдача ковид-паспортов. Получить документ смогут лица, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни или же те, кто прошел вакцинацию. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что такой ковид-паспорт даст преимущества при посещении массовых мероприятий и на получение скидок.
Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН выступил против введения ковид-паспортов в Башкирии.
«Если уж вводить ковид-паспорта, то только на территории всей России, а не в отдельно взятых регионах, как это сегодня происходит. Потому что это такие все-таки федеральные полномочия и ограничения прав граждан – тех, кто эти паспорта не имеет или по каким-либо причинам не хотят их иметь. Поэтому это должно быть решение Роспотребнадзора. Это должна быть единая форма и, соответственно, должны быть четко определены условия и причины, по которым их вводят», - сказал Куринный.
При этом он отметил, что такими причинами являются «предотвращение и снижение риска инфицирования», но не «какие-то бытовые цели» наподобие «скидок».
«Это абсолютно факультативное направление и к эпидемиологии никакого отношения не имеет по большому счету», - подчеркнул он, говоря о дополнительных плюсах введения ковид-паспортов.
Депутат считает, что ковид-паспорта будут полезны, чтобы контролировать перемещение граждан как внутри, так и за пределами страны.
«В ближайшее время Евросоюз утвердит свою форму соответствующего паспорта и нам надо будет соответствовать по сопоставимости и взаимозаменяемости, взаимоприменимости вакцин. А с нашими книжечками (с прививками - прим. НСН) мы не сможем выехать никуда за рубеж. Это должен быть документ, приближенный к международному», - заключил собеседник НСН.
Башкирский формат антиковидного паспорта подразумевает регистрацию наличия антител в Минздраве, затем автоматическую переправку на портал госуслуг, который уведомит гражданина через личный кабинет, электронную почту или телефон о QR-коде. Этот QR-код и будет считаться ковид-паспортом, который можно хранить в смартфоне или распечатать.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН рассказал, когда россияне смогут снять маски.
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