В Госдуме раскритиковали введение ковид-паспортов в Башкирии

Власти Башкирии заявили, что с 5 февраля в республике планируется выдача ковид-паспортов. Получить документ смогут лица, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни или же те, кто прошел вакцинацию. Глава Башкирии Радий Хабиров уточнил, что такой ковид-паспорт даст преимущества при посещении массовых мероприятий и на получение скидок.

Член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН выступил против введения ковид-паспортов в Башкирии.

«Если уж вводить ковид-паспорта, то только на территории всей России, а не в отдельно взятых регионах, как это сегодня происходит. Потому что это такие все-таки федеральные полномочия и ограничения прав граждан – тех, кто эти паспорта не имеет или по каким-либо причинам не хотят их иметь. Поэтому это должно быть решение Роспотребнадзора. Это должна быть единая форма и, соответственно, должны быть четко определены условия и причины, по которым их вводят», - сказал Куринный.

При этом он отметил, что такими причинами являются «предотвращение и снижение риска инфицирования», но не «какие-то бытовые цели» наподобие «скидок».