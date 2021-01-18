Стоянов: кино выжило в 90-е, и сейчас должно

Юрий Стоянов: «Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», – рассказал в эфире НСН Юрий Стоянов.

