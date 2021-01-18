Стоянов: кино выжило в 90-е, и сейчас должно
Актер театра и кино, народный артист РФ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19
Сегодня в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививочная кампания была запущена в декабре, однако вакцинироваться тогда могли только определенные категории граждан – медики, учителя и соцработники.
Юрий Стоянов: «Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю. Другого выхода я не вижу, никакой альтернативы у нас нет. Пожалуйста, поверьте мне, как вы верили многие годы. Нужно прививаться, ребят», – рассказал в эфире НСН Юрий Стоянов.
В Башкирии хотят ввести «антиковидные паспорта»
Башкирия в феврале введет антиковидные паспорта в виде QR-кодов в мобильном приложении, их будут автоматически получать жители с антителами. Предполагается, что это позволит снять ряд ограничений.
Юрий Стоянов: «Я считаю, что это очень правильная мера, которая позволит нам, наконец-то, пересекать границы, летать и не опасаться за себя и своих близких», – прокомментировал он для НСН.
«Последний богатырь: Корень зла» возглавил российский прокат в выходные
Фильм-сказка «Последний богатырь: Корень зла» стал лидером российского проката в минувшие выходные. На втором месте оказалась кинолента «Чудо-женщина: 1984», а на третьем – фильм-катастрофа «Огонь».
Юрий Стоянов: «Я так понимаю, что два из трех фильмов российские, это очень важно. И "Последний богатырь: Корень зла", который только за первый уик-энд собрал миллиард рублей, и это при квоте в 25 процентов для зрителей. Представьте, какие были бы сборы, если бы не ограничения. Я очень рад за успех своих коллег даже в кризисные, тяжелые времена», – сказал актер в беседе с НСН.
В новогодние каникулы кинотеатры заработали 3 млрд рублей
В новогодние каникулы кинотеатрам удалось заработать более 3 миллиардов рублей. Но Голливуд опять начал переносить премьеры, в связи с чем эксперты переживают, что российские фильмы не смогут компенсировать недостаток зрелищных экшенов.
Юрий Стоянов: «Переживают не зря, я думаю. В Голливуде ведь уже решили, что премьеры будут не в кинотеатрах, а сразу на онлайн-платформах, так они подстраиваются под изменившийся мир. Вероятно, у нас надо принимать какие-то меры, потому что кино должно выжить. Если оно в 90-е выжило, то сейчас и подавно», – заявил с улыбкой Юрий Стоянов в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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