Антивирусное противостояние в России

Как снежный ком растет число ограничений, вызванных вспышкой коронавируса. Особенно в Москве. Из последних - с 26 марта будут закрыты все библиотеки и культурно-досуговые центры, кинотеатры, детские развлекательные центры, ночные клубы и дискотеки, фитнес-клубы, катки и боулинги, бильярдные и аквапарки. Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом. Стоматологическая помощь в Москве будет оказываться только пациентам с острой болью и при иных неотложных состояниях. Центры госуслуг «Мои документы» перейдут в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Запрет на бесплатный проезд в общественном транспорте, ранее введенный в отношении школьников, распространят на пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, студентов вузов и колледжей.

Противостоять коронавирусу готовятся и Вооруженные Силы. В среду 25 марта в войсках началась трехдневная проверка по распоряжению Верховного главнокомандующего. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, проверка проходит в частях Западного и Центрального военных округов, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения. Помимо проверки, по сообщению военного ведомства, в госпиталях подготовлены специальные отделения в целом на 3,5 тысячи мест для приема больных коронавирусом, развернуто почти 3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 мобильных комплексов для выявления заболевания, для дезинфекции участков местности сформировано более полутора тысяч специальных расчетов. И вот что интересно: заболевших в российских Вооруженных Силах нет.

Минобороны, а также МЧС и Минтранс могут быть задействованы в доставке из-за рубежа находящихся там сейчас граждан России. Списки россиян, желающих вернуться в страну, формирует МИД России, эта работа должна быть завершена до 26 марта. Всем вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине. Для приема авиарейсов, которыми эти люди будут возвращаться в страну, подготовят аэропорты, в Москве для этого оценят техническую готовность Жуковского. Власти также проверят возможность их размещения в объектах рядом с аэропортами прибытия. Для лечения больных коронавирусом могут перепрофилировать санатории и реабилитационные центры. Санаторно-курортное лечение в этом году могут приостановить.

