«Опять не выпускают самолет…» Россия закрывает авиасообщение с зарубежными странами

Росавиация с 27 марта закрывает регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в зарубежные страны и обратно. Такое поручение отдал в четверг премьер Михаил Мишустин. С начала года Россия последовательно ограничивала авиасообщение с теми странами, где отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, начиная с Китая. Одна только эта мера, оставлявшая возможность полетов в столицы этих государств, стала причиной убытков авиакомпаний на 500 млн рублей в сутки. Об этом говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна первому вице-премьеру Андрею Белоусову, на которое ссылается РБК. Но на текущий момент новым заболеванием охвачены едва ли не все страны мира. И утром 26 марта правительство приняло решение о полной приостановке регулярных и чартерных перевозок за рубеж. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса.

Списки россиян, пожелавших в сложившихся условиях вернуться на родину, сформированы министерством иностранных дел и поступят в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД России. В операции по вывозу соотечественников будут задействованы самолеты Минобороны, «Аэрофлота», Специального летного отряда «Россия» и других авиакомпаний. Как отмечает «Интерфакс», всех прибывающих без исключения будут тестировать на COVID-19 и в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача направлять на 14-дневную самоизоляцию. Сведения о прибывающих будут направляться в медучреждения, к которым эти люди прикреплены.

Авиакомпании, пожаловавшиеся в правительство на убытки, понесенные от ограничений на полеты в другие страны, окажутся далеко не единственными, кто пострадает от закрытия авиасообщения. Как долго продлится действие этой меры, пока неясно, но очевидно, что она ставит под вопрос сам факт существования всех сфер деятельности, связанных с туризмом. Причем, не только выездным: если у кого-то все еще остаются планы на ближайшие месяцы относительно отдыха за рубежом, им уже пора становиться реалистами. Сфера въездного туризма по причине закрытия страны тоже лишится клиентов. Но и внутренний туризм под угрозой: экскурсионные туры по России, забронированные на апрель-май, отменены практически на 100 процентов, - говорится на сайте Российского союза туриндустрии. И это только верхушка айсберга: недополучат доходы транспортные предприятия, средства размещения, общепит и далее по программам отмененных туров. Если этот период продлится не более двух-трех месяцев, имеющие какую-никакую подушку безопасности компании его переживут. А те, у кого «подкожный жирок» тонковат, увы…

