Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

На ликвидированное ИП был зарегистрирован товарный знак YouTube-канала журналиста «Вдудь».

Сообщается, что теперь этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне. В документах указана дата регистрации - 11 ноября 2022 года.

Ранее блогера Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку мировых судей Москвы.

