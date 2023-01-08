Юрий Дудь* ликвидировал ИП в России

Блогер Юрий Дудь* (*признан Минюстом иностранным агентом) ликвидировал ИП в России, следует из данных ЕГРЮЛ, сообщает «Коммерсантъ».

Юрий Дудь подал иск к Минюсту

На ликвидированное ИП был зарегистрирован товарный знак YouTube-канала журналиста «Вдудь».

Сообщается, что теперь этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне. В документах указана дата регистрации - 11 ноября 2022 года.

Ранее блогера Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку мировых судей Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыБлогерБизнесЮрий Дудь
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