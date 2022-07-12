Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду
Блогера Юрия Дудя (внесен в реестр СМИ-иностранных агентов) признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку мировых судей Москвы.
Журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей.
По данным СМИ, заседание суда прошло 7 июля, Дудь на него не явился. Когда и каким образом блогер пропагандировал нетрадиционные отношения, не уточняется.
Ранее Дудь подал иск в отношении Минюста, намереваясь обжаловать статус иноагента. Однако суд отклонил заявление блогера.
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