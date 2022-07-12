Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду

Блогера Юрия Дудя (внесен в реестр СМИ-иностранных агентов) признали виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку мировых судей Москвы.

Суд отклонил иск Дудя, оспаривавшего статус иноагента

Журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей.

По данным СМИ, заседание суда прошло 7 июля, Дудь на него не явился. Когда и каким образом блогер пропагандировал нетрадиционные отношения, не уточняется.

Ранее Дудь подал иск в отношении Минюста, намереваясь обжаловать статус иноагента. Однако суд отклонил заявление блогера.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГомосексуализмПропагандаШтрафЮрий Дудь
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