Юрий Дудь подал иск к Минюсту
Журналист и блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента) подал в суд на Министерство юстиции РФ, заявление зарегистрировано в в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Административный истец: Дудь Ю.А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — следует из информации по делу.
Иск Дудя был зарегистрирован 1 июня, сейчас документ готовится к рассмотрению. Беседа сторон назначена на 16 июня.
Подробности заявления не уточняются, предположительно, журналист оспаривает статус СМИ-иностранного агента, пишет Ura.ru.
Юрия Дудя включили в реестр СМИ-иноагентов в апреле, напоминает РИА ФАН.
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