Юрий Дудь подал иск к Минюсту

Журналист и блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ, исполняющих функции иноагента) подал в суд на Министерство юстиции РФ, заявление зарегистрировано в в Лефортовском суде Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Административный истец: Дудь Ю.А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — следует из информации по делу.

Иск Дудя был зарегистрирован 1 июня, сейчас документ готовится к рассмотрению. Беседа сторон назначена на 16 июня.

Подробности заявления не уточняются, предположительно, журналист оспаривает статус СМИ-иностранного агента, пишет Ura.ru.

Юрия Дудя включили в реестр СМИ-иноагентов в апреле, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыИскМинюст РФЮрий Дудь
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