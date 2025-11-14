«Онлайн-торговля – это не только маркетплейсы, в этой сфере уже есть комиссия по саморегулированию. Но у каждого интернет-магазина есть своя модель работы, никто не может решать за предпринимателей. Новый институт будет опять определенной комиссией. В этой комиссии будут ассоциации, включая АКИТ, но они больше представляют интересы маркетплейсов, интересы обычных интернет-магазинов будут учитываться? Лучше всего работает законодательство, а не подобное регулирование. Депутаты должны предлагать изменения, затем обсуждать это. Я не жду чего-то эффективного от института, который хотят создать. Должен быть закон, тогда есть ответственность. В рамках саморегулирования нет ответственности. До сих пор остаются проблемы со скидками на маркетплейсах, например», - объяснил он.

Маркетплейсы готовы договариваться с банками о размере скидок на интернет-площадках «без насильственных действий со стороны государства». Об этом в ходе собрания экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин, передает «Радиоточка НСН».

