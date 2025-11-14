Нужен закон: Саморегулирование интернет-торговли назвали бессмысленным
Алексей Кременсков заявил НСН, что интересы обычных интернет-магазинов должны учитываться наравне с маркетплейсами.
Саморегулирование интернет-торговли не приводит к положительным результатам, необходимы законы, которые добавят игрокам ответственности, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
В Минпромторге предложили создать институт саморегулирования, который объединит онлайн- и офлайн-ретейл. Такую идею озвучил глава ведомства Антон Алиханов. Главная цель — устранить дисбалансы и правовые пробелы в регулировании торговой деятельности. Новая модель даст онлайн-площадкам, входящим в одну группу с торговой сетью, возможность заключать посреднические договоры реализации продовольственной продукции. Также Минпромторг предлагает проработать норму, которая позволит владельцам пунктов выдачи заказов работать в мультибрендовом формате, пишут «Известия». Кременсков идею не поддержал.
«Онлайн-торговля – это не только маркетплейсы, в этой сфере уже есть комиссия по саморегулированию. Но у каждого интернет-магазина есть своя модель работы, никто не может решать за предпринимателей. Новый институт будет опять определенной комиссией. В этой комиссии будут ассоциации, включая АКИТ, но они больше представляют интересы маркетплейсов, интересы обычных интернет-магазинов будут учитываться? Лучше всего работает законодательство, а не подобное регулирование. Депутаты должны предлагать изменения, затем обсуждать это. Я не жду чего-то эффективного от института, который хотят создать. Должен быть закон, тогда есть ответственность. В рамках саморегулирования нет ответственности. До сих пор остаются проблемы со скидками на маркетплейсах, например», - объяснил он.
Маркетплейсы готовы договариваться с банками о размере скидок на интернет-площадках «без насильственных действий со стороны государства». Об этом в ходе собрания экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете Госдумы по экономполитике заявил директор по взаимодействию с органами государственной власти объединенной компании Wildberries & Russ Евгений Этин, передает «Радиоточка НСН».
