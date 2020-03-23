Уральская чиновница отказалась от карантина по возвращении из Китая

Работники Управления культуры администрации Екатеринбурга рассказали, что Ерегина постоянна кашляет и чихает. Они уверены, что женщине следовало бы находиться в инфекционном отделении местной 40-й больницы.

Сама Ерегина отказалась комментировать ситуацию журналистам.

Недавно выяснилось, что свою поездку за границу скрыла главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова. Вернувшись из Испании, она проводила совещания и преподавала в Ставропольском медуниверситете. Экспресс-тест выявил у неё коронавирус. Теперь в отношении Санниковой возбуждено уголовное дело о нарушении режима самоизоляции.

