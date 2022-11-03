«Урал, Поволжье и Сибирь»: Названы самые пораженные ВИЧ-инфекцией регионы

В России много регионов, где больше 1% людей живут с ВИЧ, отметил в эфире НСН Вадим Покровский. 

Больше всего от ВИЧ-инфекции страдает население Урала, Сибири и Поволжья, самый большой процент зараженных в Кемеровской области, рассказал руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

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«Больше страдает от ВИЧ Урал, Поволжье и Сибирь. Это связано с тем, что там преобладает, в основном, городское население. Больше всего процент зараженных в Кемеровской области – до 2% населения, Иркутская область тоже до 2%, Свердловская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Новосибирская, Ханты мансийский автономный округ – больше 1%. Также страдает Пермский край и Ленинградская область – больше 1% и другие. Много регионов, где больше 1% людей живут с ВИЧ. Больше всего инфицированных в возрасте 30-40 лет», - сказал Покровский.

Ранее Вадим Покровский в пресс-центре НСН отметил, что лекарство для излечения от ВИЧ-инфекции разрабатывается, в широкие массы оно поступит не раньше, чем через пять лет.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияВИЧ
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