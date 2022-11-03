«Через 5 лет»: Академик РАН назвал сроки создания лекарства для излечения от ВИЧ

Сегодня идут поиски лекарств, чтобы избавиться от вируса, который прячется в геноме, отметил в эфире НСН Вадим Покровский. 

Лекарство для излечения от ВИЧ-инфекции разрабатывается, в широкие массы оно поступит не раньше, чем через пять лет, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

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«При ВИЧ-инфекции вообще не формируется иммунитет. Поэтому 30 лет борятся для создания вакцины, и никак не получается. Те лекарства, которые есть, они подавляют вирус полностью: люди живут долго и без проявлений болезни. Но вирус прячется и встраивается в геном клеток. Как только лечение прекращают, он опять начинает размножаться и вызывать иммунодефицит. Сейчас идут поиски таких лекарств, чтобы избавиться от вируса, который прячется в геноме. В широкую практику такие методы будут внедрены не раньше, чем через пять лет», - сказал Покровский.

Ранее Вадим Покровский заявлял, что в России насчитывается около 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВИЧ
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