«Через 5 лет»: Академик РАН назвал сроки создания лекарства для излечения от ВИЧ
Сегодня идут поиски лекарств, чтобы избавиться от вируса, который прячется в геноме, отметил в эфире НСН Вадим Покровский.
Лекарство для излечения от ВИЧ-инфекции разрабатывается, в широкие массы оно поступит не раньше, чем через пять лет, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.
«При ВИЧ-инфекции вообще не формируется иммунитет. Поэтому 30 лет борятся для создания вакцины, и никак не получается. Те лекарства, которые есть, они подавляют вирус полностью: люди живут долго и без проявлений болезни. Но вирус прячется и встраивается в геном клеток. Как только лечение прекращают, он опять начинает размножаться и вызывать иммунодефицит. Сейчас идут поиски таких лекарств, чтобы избавиться от вируса, который прячется в геноме. В широкую практику такие методы будут внедрены не раньше, чем через пять лет», - сказал Покровский.
Ранее Вадим Покровский заявлял, что в России насчитывается около 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ.
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