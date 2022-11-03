«Есть расхождения»: Могут ли призвать в армию мужчину с ВИЧ-инфекцией
На сегодняшний день военкоматы сами решают, призывать инфицированных граждан на службу по мобилизации или нет, отметил в эфире НСН Вадим Покровский.
В документах о призыве и в приказе о мобилизации есть расхождения по поводу призыва ВИЧ-инфицированных граждан, сейчас эти проблемы пытаются решить, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН
«Есть расхождения в документах. В документах о призыве прописано, что ВИЧ-инфицированные не призываются. А в приказе о мобилизации такой прописи нет. Поэтому все происходит часто на усмотрение местных военкоматов. Возникают проблемы, сейчас этот вопрос пытаются решить окончательно. С одной стороны, есть проблемы. Если человек с ВИЧ попадает в армию, то он должен принимать лекарства, а в условиях военных действий это сделать сложно. Когда ему будут оказывать помощь при ранении, есть риски передачи вируса. Поэтому мобилизовывать ВИЧ-инфицированных нужно только когда вопрос военных действий встанет более жестко», - сказал Покровский.
Ранее Вадим Покровский в пресс-центре НСН отмечал, что ВИЧ-инфекция представляет определенную национальную угрозу, в России за прошлый год от нее умерли 32 тысячи человек.
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