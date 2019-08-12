Уповать на Бога: Эколог представил мрачный прогноз о сибирских пожарах
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил в эфире НСН, что для ликвидации лесных пожаров в Сибири делается все возможное, но этого все равно недостаточно.
Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась на 100 тысяч гектаров. В регионе насчитывается 140 очагов возгорания, площадь активного горения составляет около 770 тысяч гектаров. В целом по Сибири лесные пожары охватили 1,5 миллиона гектаров . По данному следственными органами возбуждено 15 уголовных дел.
Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил в эфире НСН, что в настоящее время для борьбы со стихией делается все возможное, но спасти ситуацию могут только дожди.
«Ущерб экологии велик. К сожалению, велик и ущерб здоровью людей, которых в населенных пунктах накрыло колпаком из дыма. С моей точки зрения, сейчас правильное приняли решение подключить Министерство обороны. Подключена авиагруппировка», - сказал он, добавив, что, к сожалению, в районе пожаров нет пригодных аэродромов для самолетов-танкеров. Соответственно, область их действия ограничена.
«Тушить вручную? Но штата профессионалов, к сожалению, не хватает. Возможно, в данном случае, необходимо наращивать группировку пеших пожарных, которые под руководством лесоохраны с 20-килограммовыми ранцами с водой за спиной и «пшикалками»… Но много этим не сделаешь. С моей точки зрения, сейчас делают все, что возможно. То, что не нужно такое пожары тушить – это глупость. Тут экономическая целесообразность или нецелесообразность не соизмеряется со здоровьем людей. Зачастую, сделать действительно ничего невозможно, поэтому уповаем на Господа Бога о том, что погода изменится и пойдет, наконец, дождь», - добавил эколог.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал, почему России не нужна предложенная президентом США Дональдом Трампом помощь в тушении лесных пожаров.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В «Росатоме» подтвердили взрыв ядерного реактора в Архангельской области
- Порошенко обстреляли яйцами после допроса
- Названа дата суда о лишении прав пары, пришедшей на митинг с ребёнком
- Кураев рассказал, почему нужно наказать гатчинского священника
- Площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась на 100 тыс. га