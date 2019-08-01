Бочаров: Пожары в Сибири - следствие климатических изменений, а не головотяпства чиновников

Андрей Бочаров: «Да, сейчас горит не только Сибирь, горит в «Фейсбуке» и других соцсетях. Лента заполнена призывами, фотками лесных пожаров в … Калифорнии (непонятно, почему). Наверное, потому, что у нас горит там, где буквально не ступала нога человека и фотографа. Ну что же, всем «Фейсбуком» недавно потушили пожар в Нотр-Даме, потушим и леса Сибири! Вот и Трамп предложил помощь. На «Нотр-Даме», я помню, он тоже руководил тушением через «Твиттер» и велел сбросить на собор 20 тонн воды. Ну, а если серьезно, то поздняк метаться. То, что мы сейчас наблюдаем – это следствие глобальных климатических процессов, а не головотяпство и жадность каких-то местных чиновников. По правде говоря, надежда сейчас только на раннюю и мокрую осень», - констатировал блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.

