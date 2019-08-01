Бочаров: Пожары в Сибири - следствие климатических изменений, а не головотяпства чиновников
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Трамп предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири
Президент США предложил посодействовать в тушении пожаров в Сибири. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили эту тему в ходе телефонного разговора. Российский лидер поблагодарил коллегу за инициативу. По сообщению пресс-службы главы государства, предложение Трампа может стать залогом восстановления отношений с США.
Андрей Бочаров: «Да, сейчас горит не только Сибирь, горит в «Фейсбуке» и других соцсетях. Лента заполнена призывами, фотками лесных пожаров в … Калифорнии (непонятно, почему). Наверное, потому, что у нас горит там, где буквально не ступала нога человека и фотографа. Ну что же, всем «Фейсбуком» недавно потушили пожар в Нотр-Даме, потушим и леса Сибири! Вот и Трамп предложил помощь. На «Нотр-Даме», я помню, он тоже руководил тушением через «Твиттер» и велел сбросить на собор 20 тонн воды. Ну, а если серьезно, то поздняк метаться. То, что мы сейчас наблюдаем – это следствие глобальных климатических процессов, а не головотяпство и жадность каких-то местных чиновников. По правде говоря, надежда сейчас только на раннюю и мокрую осень», - констатировал блогер Андрей Бочаров в беседе с НСН.
У россиян значительно упал интерес к телевидению
У россиян значительно упал интерес к телевидению. Если 10 лет назад смотрели телевизор 94% граждан РФ, то в 2019 года их доля снизилась до 72%. Для молодежи главным источником информации являются интернет и соцсети. За 10 лет их аудитория выросла более чем в три раза: с 9% до 34% — соцсети и 32% — интернет.
Андрей Бочаров: «Я, вообще, удивлен, что кто-то до сих пор смотрит телевизор. А тут целых 72%. Надеюсь, что это, все-таки, зрители образовательных, спортивных и документальных каналов. Другие каналы сделали все, чтобы их никто не смотрел: низкое качество развлекательного контента, недостоверные новости, крикливые ток-шоу и долбящие мозг рекламные вставки. Но выбор, все-таки, лучше сделать не в пользу интернета и соцсетей, а побыть с друзьями, с семьей на свежем воздухе. Простите за морализаторство, но это действительно так!» - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Российский мультфильм «Маша и Медведь» поставил рекорд в YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» набрал 4 млрд просмотров на YouTube и стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время.
Андрей Бочаров: «Хочется поздравить всех создателей этого мультфильма. Тех, кто сделал установку на качество, кто смог использовать новейшие технологии и утереть нос всяким «Диснеям» и «Пиксарам». Пользуясь случаем, поздравляю своего друга Дмитрия Ловейко, директора студии «Анимаккорд» и сопродюсера мультсериала. Новых побед!», - пожелал Андрей Бочаров в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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