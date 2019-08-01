Сенатор: Трампу спасибо, но с пожарами в Сибири Россия справится сама

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Как сообщает пресс-служба Кремля, эта тема поднималась в телефонном разговоре президентов двух стран, который состоялся по инициативе американской стороны. Российский лидер выразил искреннюю благодарность своему коллеге за столь внимательное отношение, предложение о помощи и отметил, что Москва при необходимости им воспользуется.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире НСН о важности предложения помощи со стороны главы США (слушайте аудио).

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«Я не думаю, что Трамп предлагал это в обмен на какие-то свои личные просьбы. Скорее всего, это просто по зову сердца, зову души. Это нормальное поведение нормального здравомыслящего политика. Нам может вообще не понадобиться это помощь, потому что Россия может справиться с любой бедой, не дай Бог конечно. Но сама ситуация, когда США предложили такую помощь, дорогого стоит. Это говорит о том, что наши отношения имеют перспективы развития, и если две великие державы смогут уменьшить напряженность в мире, это будет на пользу всем сторонам. Я думаю, что это добрый шаг доброй воли, и мы надеемся, что дальнейшие контакты между нашими лидерами будут только развиваться», — сказал сенатор.

Напомним, что площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, приблизилась к 3 миллионам гектаров. Смог от лесных пожаров накрыл соседние регионы, достиг Поволжья и распространился на Казахстан. 31 июля на борьбу с огнем были направлены военные: Минобороны выделило 20 самолетов и вертолетов, оснащенных устройствами для сброса воды.

