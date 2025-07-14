Упор на риски: Цифровые проверки бизнеса обросли нюансами
Проверять компании с повышенными рисками для работников нужно чаще, заявил НСН директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин.
Очные проверки бизнеса могут быть заменены дистанционными, если нет жалоб от работников, рассказал НСН директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин.
Минтруд хочет заменить очные проверки бизнеса цифровыми. Это будет касаться только производств невысокого риска — например, сферы торговли или консалтинга. Это должно снизить временные и денежные затраты компаний. Однако есть риск, что переход в онлайн негативно скажется на правах работников, так как проверки станут менее тщательными, пишут «Известия». Южалин рассказал, что цифровые проверки уже практикуются.
«Отказ от стандартных проверок, когда инспекторы приходят к работодателю, давно происходит. Сейчас уже в том или ином виде присутствует дистанционный формат. В таком случае работодатель предоставляет документы дистанционно. Такая практика законом предусмотрена, вариантов сегодня довольно много. Я так понимаю, что предлагается использовать видео для уточнения каких-то вопросов с работодателем. Я не думаю, что это приведет к нарушениям прав работников», - отметил он.
По словам юриста, проверять компании с повышенными рисками для работников нужно чаще.
«Но, например, вопросы охраны труда дистанционно решить довольно проблематично. Одно дело – на бумаге, другое – на практике. Оценить условия работы можно только очно, это касается и температурного режима, и одежды специализированной. Но не всегда это нужно. Если нет жалоб от работников, у нас плановые проверки. Внеплановые проводятся при жалобах от работников, в этом случае надо обязательно убедиться, что все хорошо. Нюансов очень много. Не очень справедливо, когда большое производственное предприятие с опасными условиями труда и мелкий ИП проверяются с одинаковой периодичностью. Упор нужно делать на тех работодателей, где повышенные риски», - добавил собеседник НСН.
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН ранее объяснил «бешеные» зарплаты курьеров.
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