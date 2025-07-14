Очные проверки бизнеса могут быть заменены дистанционными, если нет жалоб от работников, рассказал НСН директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин.

Минтруд хочет заменить очные проверки бизнеса цифровыми. Это будет касаться только производств невысокого риска — например, сферы торговли или консалтинга. Это должно снизить временные и денежные затраты компаний. Однако есть риск, что переход в онлайн негативно скажется на правах работников, так как проверки станут менее тщательными, пишут «Известия». Южалин рассказал, что цифровые проверки уже практикуются.