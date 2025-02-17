Юрист напомнил работодателям о наказании за отказ от индексации зарплат

Все без исключения работодатели в России обязаны проводить индексацию заработных плат, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что соответствующий порядок установлен 134-й статьей Трудового кодекса РФ. По словам юриста, если работодатель откажется выполнять ее требования, то он может быть привлечен к ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Южалин обратил внимание, что порядок индексации зависит от того, к какой категории относится работодатель. Если речь идет о госорганизации, то она обязана опираться на соответствующий нормативный акт. Если же речь о коммерческом секторе, то для него отдельных нормативных актов не предусмотрено и согласно Трудовому кодексу такой работодатель может сам решить, как ему проводить индексацию. Но он в любом случае обязан сделать это, подчеркнул юрист.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман отметил, что сотрудникам компаний и предприятий в РФ следует обратиться к работодателю с просьбой увеличить заработную плату на 10%. Он пояснил, это связано с тем, что доллар США с начала 2024 года подорожал к рублю на 12,36%, передает «Радиоточка НСН».

