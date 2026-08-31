«А где престиж?»: Учителя объяснили пустые места на педагогику в вузах
Всеволод Луховицкий напомнил, что во многих регионах учителя до сих пор через суды пытаются добиться, чтобы их ставка была не меньше МРОТ.
Престиж профессии учитель никак не повысился, так что наличие большого количества свободных бюджетных мест по педагогическим направлениям в университетах России неудивительно. Об этом НСН рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
После основного этапа зачисления в вузах остались пустыми 6 тысяч бюджетных мест, пишет «Коммерсант». Причем основные вакантные места — на педагогических специальностях. Теперь на них объявлен дополнительный набор. Отмечается, что бюджетных мест на педагогику выделяют слишком много, из-за чего конкурс остается низким.
«Те, кто хочет, несмотря на то, что эта профессия, мягко говоря, непопулярная, неблагодарная, низкооплачиваемая, всё равно поступают в имеющиеся хорошие педагогические вузы. А поскольку педагогических вузов в стране очень много, и решено, что места в них должны увеличиваться, естественно, в некоторых провинциальных вузах желающих не находится. Почему современный молодой человек не хочет идти в педагогику, совершенно понятно: абсолютная зависимость от директора или департамента образования, абсолютная униженность, ничтожная зарплата, гигантские перегрузки в работе», — констатировал собеседник НСН.
Также Луховицкий объяснил, почему не увидел никаких предпосылок, чтобы заявить, что престиж профессии учителя растет.
«Престиж профессии всегда определяется, во-первых, условиями работы, то есть насколько профессия дает человеку возможность для самореализации, во-вторых, зарплатой. Так вот, по всем этим показателям профессия учителя, безусловно, не на высоком уровне. До сих пор учителя во многих регионах добиваются через прокуратуры, через суды того, чтобы было исполнено решение Конституционного суда, который уже больше года назад постановил, что зарплата за ставку часов должна быть не меньше, чем МРОТ», — подытожил он.
Ранее Луховицкий заявил НСН, что в России нет необходимости менять систему проверки домашних заданий в школах из-за возможного использования учениками нейросетей.
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