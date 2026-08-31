Престиж профессии учитель никак не повысился, так что наличие большого количества свободных бюджетных мест по педагогическим направлениям в университетах России неудивительно. Об этом НСН рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

После основного этапа зачисления в вузах остались пустыми 6 тысяч бюджетных мест, пишет «Коммерсант». Причем основные вакантные места — на педагогических специальностях. Теперь на них объявлен дополнительный набор. Отмечается, что бюджетных мест на педагогику выделяют слишком много, из-за чего конкурс остается низким.

«Те, кто хочет, несмотря на то, что эта профессия, мягко говоря, непопулярная, неблагодарная, низкооплачиваемая, всё равно поступают в имеющиеся хорошие педагогические вузы. А поскольку педагогических вузов в стране очень много, и решено, что места в них должны увеличиваться, естественно, в некоторых провинциальных вузах желающих не находится. Почему современный молодой человек не хочет идти в педагогику, совершенно понятно: абсолютная зависимость от директора или департамента образования, абсолютная униженность, ничтожная зарплата, гигантские перегрузки в работе», — констатировал собеседник НСН.