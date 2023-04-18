«Унижения из-за рубежа»: Юрист объяснил уголовное наказание за оскорбления чиновников
Иван Соловьев в эфире НСН назвал подобные меры крайними и понадеялся, что они не затронут обращения граждан в адрес «безразличных» чиновников.
Уголовное наказание за публичное оскорбление чиновников – это крайняя мера, которая обусловлена усилением воздействия «неконструктивной оппозиции» из-за рубежа, рассказал НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее Верховный суд разъяснил, что унижающие достоинство высказывания в отношении чиновников в интернете в связи с их служебной деятельностью подпадают под статью УК РФ об оскорблении представителя власти. Соловьев объяснил, с чем это связано.
«Теперь четко определяется, что есть оскорбление, до этого эти критерии были размыты. Это публичное унижение чести и достоинства представителей власти, которое затрагивает его личностные и профессиональные качества, служебные в том числе, выраженные в неприличной форме. Все это будет подтверждаться лингвистической экспертизой, без нее вряд ли уголовное дело будет рассмотрено. Ругательства – это как раз неприличная форма. Также речь идет о сведениях, которые унижают чиновника. Это могут быть сведения о проведении косметологической интимной операции или еще что-то», - рассказал он.
По его словам, на подобные крайние меры пришлось пойти из-за неконструктивной оппозиции и попыток из-за рубежа «атаковать» государственных служащих.
«Мне кажется, что Уголовный кодекс это крайняя мера, потому что грань между критикой и оскорблением очень тонкая. Человек, который столкнулся с безразличием чиновника, конечно, может допустить какие-то эмоциональные выпады. Я надеюсь, что этот механизм не в отношении простых граждан будет приниматься, что он больше профилактический и направлен на неконструктивную оппозицию и тех, кто из-за рубежа пытается это делать. Это защита чиновников от этих неконструктивных сил», - объяснил Соловьев.
Также собеседник НСН отметил, что открытым остается вопрос о том, как оценивать публичные обращения граждан, в тексте которых присутствует серьезная критика чиновников.
«Если человек критикует чиновника, говорит, что он вор, что у него есть нетрудовые доходы, что он берет взятки, если человек пишет об этом в Генеральную прокуратуру, как это будет оцениваться. Будет ли публичное обращение в правоохранительный орган рассматриваться как оскорбление. Этот вопрос пока остается», - добавил он.
Ранее бывший генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил «волну» арестов чиновников.
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