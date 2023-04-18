«Унижения из-за рубежа»: Юрист объяснил уголовное наказание за оскорбления чиновников

По его словам, на подобные крайние меры пришлось пойти из-за неконструктивной оппозиции и попыток из-за рубежа «атаковать» государственных служащих.

«Мне кажется, что Уголовный кодекс это крайняя мера, потому что грань между критикой и оскорблением очень тонкая. Человек, который столкнулся с безразличием чиновника, конечно, может допустить какие-то эмоциональные выпады. Я надеюсь, что этот механизм не в отношении простых граждан будет приниматься, что он больше профилактический и направлен на неконструктивную оппозицию и тех, кто из-за рубежа пытается это делать. Это защита чиновников от этих неконструктивных сил», - объяснил Соловьев.

Также собеседник НСН отметил, что открытым остается вопрос о том, как оценивать публичные обращения граждан, в тексте которых присутствует серьезная критика чиновников.

«Если человек критикует чиновника, говорит, что он вор, что у него есть нетрудовые доходы, что он берет взятки, если человек пишет об этом в Генеральную прокуратуру, как это будет оцениваться. Будет ли публичное обращение в правоохранительный орган рассматриваться как оскорбление. Этот вопрос пока остается», - добавил он.

Ранее бывший генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил «волну» арестов чиновников.

