Защита от слежки: В России создали смартфон «для чиновников»

Новый российский смартфон R570 на операционной системе «Аврора» предназначен для министерств и государственных корпораций, рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с НСН.

Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора», которые хочет внести в реестр отечественных продуктов для получения льгот, пишет «Коммерсант». Для этого оборудование должно соответствовать требованиям программно-аппаратного комплекса, что означает использование «пакетного решения» с софтом. Планшет Life Tab Plus и смартфон R570 будут выпускать в Калининграде, там же планируется устанавливать ОС.

«Операционная система «Аврора» в данном случае - это софт, для работы нужны устройства. Есть устройство, которое будет внесено в реестр и станет российским, на нем будет работать отечественное программное обеспечение. Традиционно ориентир на корпоративный сектор – министерства, ведомства, госкорпорации, которые пользуются такими устройствами защищенными. Это не устройства для физических лиц, но обещают в будущем и более массовую историю. Много российских компаний уже работают на «Авроре», достаточно большая экосистема», - объяснил Лашин.