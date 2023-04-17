Защита от слежки: В России создали смартфон «для чиновников»
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин заявил НСН, что новая техника на базе «Авроры» предназначена для министерств и госкорпораций.
Новый российский смартфон R570 на операционной системе «Аврора» предназначен для министерств и государственных корпораций, рассказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин в разговоре с НСН.
Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора», которые хочет внести в реестр отечественных продуктов для получения льгот, пишет «Коммерсант». Для этого оборудование должно соответствовать требованиям программно-аппаратного комплекса, что означает использование «пакетного решения» с софтом. Планшет Life Tab Plus и смартфон R570 будут выпускать в Калининграде, там же планируется устанавливать ОС.
«Операционная система «Аврора» в данном случае - это софт, для работы нужны устройства. Есть устройство, которое будет внесено в реестр и станет российским, на нем будет работать отечественное программное обеспечение. Традиционно ориентир на корпоративный сектор – министерства, ведомства, госкорпорации, которые пользуются такими устройствами защищенными. Это не устройства для физических лиц, но обещают в будущем и более массовую историю. Много российских компаний уже работают на «Авроре», достаточно большая экосистема», - объяснил Лашин.
С ним согласился аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, который рассказал НСН, что «Аврора» обеспечивает безопасность и защиту от слежки.
«Сегодня «Аврора» ориентирована в первую очередь на чиновников, это B2G и B2B сегменты. Поэтому все устройства выпускаются для конкретных проектов, под перепись населения выпустили планшеты, например. Мы не видим «Аврору» на массовом рынке, она для этого не предназначена. Почему вы не можете купить «КамАЗ» в ближайшем автосалоне? Потому что это не легковая машина, это профессиональный инструмент. «Аврора» - это некая заготовка, это операционная система, которая обеспечивает безопасность, защиту от слежки и так далее. Мы как государство полностью контролируем эту систему», - отметил собеседник НСН.
Он также объяснил, как будет работать подобный программно-аппаратный комплекс.
«Железо – это смартфон, планшет, но его надо интегрировать в корпоративную систему. Эта интеграция, когда добавляются приложение, доступ к внутренним ресурсам и так далее, это все программно-аппаратный комплекс», - добавил Муртазин.
Ранее Эльдар Муртазин говорил «Радиоточке НСН», что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23.
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