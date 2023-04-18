ВС России: Оскорбления чиновников в Сети подпадают под статью УК

Высказывания в интернете в отношении чиновников в связи с их служебной деятельностью, унижающие их достоинство, подпадают под уголовную статью об оскорблении представителя власти. Об этом говорится в рассмотренном Пленумом Верховного суда РФ проекте постановления о вопросах судебной практики по соответствующим уголовным делам, передает ТАСС.

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Как пояснили в ВС, преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), состоит в «публичном унижении чести и достоинства ... затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением ... должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме». В разъяснении отмечается, что оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания ругательств либо размещения сведений, унижающих потерпевшего, в СМИ или интернете «без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц».

Обязательное условие уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей либо в связи с их исполнением — «публичный характер соответствующих противоправных действий».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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