ВС России: Оскорбления чиновников в Сети подпадают под статью УК

Как пояснили в ВС, преступление, предусмотренное статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), состоит в «публичном унижении чести и достоинства ... затрагивающем его личностные и профессиональные (служебные) качества, совершенном при исполнении или в связи с исполнением ... должностных обязанностей, выраженном в неприличной форме». В разъяснении отмечается, что оскорбление может быть совершено посредством публичного высказывания ругательств либо размещения сведений, унижающих потерпевшего, в СМИ или интернете «без ограничения доступа к соответствующим сведениям других лиц».

Обязательное условие уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей либо в связи с их исполнением — «публичный характер соответствующих противоправных действий».

