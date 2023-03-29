«Совпадение, но не случайность»: Экс-генпрокурор Степанков о волне арестов чиновников

Задержание за два дня сразу трех чиновников большого калибра в России - это совпадение, но не случайность, рассказал НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков.

Сегодня в России задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову, передает ТАСС. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Днем ранее по подозрению в коррупции был задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский.