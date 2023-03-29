«Совпадение, но не случайность»: Экс-генпрокурор Степанков о волне арестов чиновников

В отношении крупных чиновников зачастую идет долгая разработка, против них невозможно утром завести дело, а в обед арестовать, сказал НСН Валентин Степанков.

Задержание за два дня сразу трех чиновников большого калибра в России - это совпадение, но не случайность, рассказал НСН бывший генпрокурор России Валентин Степанков.

Сегодня в России задержали временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову, передает ТАСС. Им вменяется получение взяток в особо крупном размере. Днем ранее по подозрению в коррупции был задержан замгубернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блощинский.

Замглавы Центрального таможенного управления ФТС арестовали по делу о взятке
«Относительно чиновников, тем более такого уровня, сигналов было уже достаточно. Так не бывает, что утром кто-то пришел с заявлением, а в обед уже схватили человека. Идет долгая оперативная разработка», - рассказал Степаненков.

Практически «синхронное» задержание чиновников в разных областях с большой долей вероятности является совпадением, считает собеседник НСН.

«Скорее всего, это совпадение. Материалы «дозрели», оперативная разработка, скорее всего, перешла в стадию предварительного следствия. Сигналов было достаточно. Если чиновником это не воспринимается как призыв не воровать и не брать взятки, то и учить бессмысленно», - заявил бывший генпрокурор России.

Ранее отсидевший за взятку экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал о «кайфе» быть простым человеком.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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