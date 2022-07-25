«Брошенная кость!»: Учителей не вдохновил «педагогический проездной» на юг

Отпускные «проездные» для учителей не решат проблему с их дефицитом, пока зарплаты останутся на прежнем уровне, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной», который позволит школьным учителям покупать за тысячу рублей билеты на курорты юга России, сообщило РИА Новости.