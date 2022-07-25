«Брошенная кость!»: Учителей не вдохновил «педагогический проездной» на юг

Такой бонус не привлечет в школы тысячи молодых учителей, при этом некоторые обрадуются из принципа «с паршивой овцы хоть шерсти клок», сказал в эфире НСН Всеволод Луховицкий.

Отпускные «проездные» для учителей не решат проблему с их дефицитом, пока зарплаты останутся на прежнем уровне, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной», который позволит школьным учителям покупать за тысячу рублей билеты на курорты юга России, сообщило РИА Новости.

В Госдуме предложили пересмотреть зарплаты учителей
«Я не думаю, что это будет сделано нашей Думой, которая недавно пожадничала и сказала, что учителям не будут увеличены ставки. Вообще это выглядит брошенной костью: "Нормальную зарплату, чтобы вы могли сами поехать, мы вам не дадим, а дадим некий проездной раз в год". Многие учителя могут обрадоваться из соображений, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок", но проблему это не решает», - сказал Луховицкий.

По его словам, у учителей сейчас нет никаких отпускных льгот, а новый бонус не привлечет молодых специалистов.

«Льгот никаких. За этот бонус тысячи молодых людей не пойдут работать в школу, это не решит проблем. Сейчас в одном Иркутске, по официальным данным, не хватает три с лишним тысячи учителей. Учителя ничем не отличаются от подавляющего большинства граждан: точно также, как все остальные, иногда ездят в отпуск, иногда нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Член СПЧ Кабанов: Декларирование расходов главврачей и директоров школ ударит по селу

Ранее стало известно, что Минтруд планирует обязать директоров школ отчитываться о своих расходах.

Член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объяснил «Радиоточке НСН», какие проблемы породит реализация этой инициативы.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:КурортыОтдыхУчителя
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