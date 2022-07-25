«Брошенная кость!»: Учителей не вдохновил «педагогический проездной» на юг
Такой бонус не привлечет в школы тысячи молодых учителей, при этом некоторые обрадуются из принципа «с паршивой овцы хоть шерсти клок», сказал в эфире НСН Всеволод Луховицкий.
Отпускные «проездные» для учителей не решат проблему с их дефицитом, пока зарплаты останутся на прежнем уровне, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной», который позволит школьным учителям покупать за тысячу рублей билеты на курорты юга России, сообщило РИА Новости.
«Я не думаю, что это будет сделано нашей Думой, которая недавно пожадничала и сказала, что учителям не будут увеличены ставки. Вообще это выглядит брошенной костью: "Нормальную зарплату, чтобы вы могли сами поехать, мы вам не дадим, а дадим некий проездной раз в год". Многие учителя могут обрадоваться из соображений, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок", но проблему это не решает», - сказал Луховицкий.
По его словам, у учителей сейчас нет никаких отпускных льгот, а новый бонус не привлечет молодых специалистов.
«Льгот никаких. За этот бонус тысячи молодых людей не пойдут работать в школу, это не решит проблем. Сейчас в одном Иркутске, по официальным данным, не хватает три с лишним тысячи учителей. Учителя ничем не отличаются от подавляющего большинства граждан: точно также, как все остальные, иногда ездят в отпуск, иногда нет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что Минтруд планирует обязать директоров школ отчитываться о своих расходах.
Член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объяснил «Радиоточке НСН», какие проблемы породит реализация этой инициативы.
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