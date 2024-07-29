«Уничтожить молотком!»: Россиянам дали советы по стиранию данных с гаджетов перед продажей

По его словам, чем серьезнее подойти к удалению данных с устройства, тем меньше вероятность, что их кто-то восстановит.

«С каждым прогоном специального средства для удаления данных с накопителя возрастает стоимость восстановления каждого бита информации. Грубо говоря, если там содержится код доступа к биткоин-кошельку на триллион долларов, естественно, никакие расходы не будут считаться большими, если удастся восстановить этот код. Это будет сложно, дорого и не со 100% вероятностью», - заключил эксперт.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет раскрывать информацию о стране и дате регистрации публичных аккаунтов в целях борьбы с мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

