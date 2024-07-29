«Уничтожить молотком!»: Россиянам дали советы по стиранию данных с гаджетов перед продажей

Перед продажей гаджетов нужно стереть с них всю личную информацию, используя специальные программы, заявил НСН Илья Корнейчук.

Обычным пользователям гаджетов перед продажей будет достаточно сбросить их к заводским настройками и с помощью специальных программ стереть все личные данные с накопителя, рассказал в эфире НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

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Почти половина гаджетов на вторичном рынке России содержит личные данные предыдущих владельцев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Лаборатории Касперского». При приобретении такого смартфона или компьютера могут быть последствия как для продавца, так и для покупателя — это делает их уязвимыми перед мошенниками. Корнейчук отметил, что обычным пользователям смартфонов или компьютеров подойдут программы для полного затирания данных с устройства.

«Есть несколько уровней взаимодействия с устройства. Если оно использовалось, допустим, в государственных корпорациях и так далее, то рассказать, как правильно подготовить смартфон к перепродаже, может только системный администратор. В случае подключения смартфона к корпоративной Сети, у каждой компании есть свой стандарт по стиранию данных. В каких-то случаях данные настолько чувствительны, что нужно несколько раз стереть накопитель специальными программами, а потом физически уничтожить его молотком. Для обычных людей достаточно штатных функций полного затирания. Самое главное - воспользоваться ей, то есть полностью сбросить телефон к заводским настройкам с удалением всех данных. Если мы говорим о компьютерах, то принцип тот же самый: сбросить до заводских, а потом использовать программу для затирания всех данных, чтобы гарантировано ни ваши семейные фото, ни ваши пароли, ни ваши договоры нельзя было восстановить», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, чем серьезнее подойти к удалению данных с устройства, тем меньше вероятность, что их кто-то восстановит.

«С каждым прогоном специального средства для удаления данных с накопителя возрастает стоимость восстановления каждого бита информации. Грубо говоря, если там содержится код доступа к биткоин-кошельку на триллион долларов, естественно, никакие расходы не будут считаться большими, если удастся восстановить этот код. Это будет сложно, дорого и не со 100% вероятностью», - заключил эксперт.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что администрация мессенджера будет раскрывать информацию о стране и дате регистрации публичных аккаунтов в целях борьбы с мошенниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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