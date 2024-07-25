Банки будут возвращать украденные мошенниками деньги по новой схеме
В России вступил в силу новый механизм возврата банками денежных средств, украденных злоумышленниками, сообщает «Лента.ру».
С 25 июля кредитные учреждения должны будут возвращать деньги в течение 30 дней после получения заявления от клиента. Клиент получит обратно средства, если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Центробанка России или если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента.
Если клиент потерял банковскую карту или ею воспользовались без согласия, то финансовое учреждение должно вернуть деньги при условии, что клиент уведомил об этих фактах.
Ранее стало известно, что ущерб от действий телефонных мошенников в 2023 году составил 15,8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru