Умер заразившийся коронавирусом писатель Анатолий Трушкин

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Mash, болезнь у писателя проходила в тяжелой форме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне ему стало резко хуже.



Трушкин писал для юмористов Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова, Владимира Винокура, Яна Арлазарова и других. Являлся членом союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»). Ему было 78 лет.



Ранее в мае от коронавируса на 76 году жизни скончалась детская поэтесса, прозаик Инна Гамазкова, сообщала НСН.

