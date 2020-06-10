Умер заразившийся коронавирусом писатель Анатолий Трушкин
Скончался известный российский писатель-сатирик, телеведущий и сценарист Анатолий Трушкин, который более месяца назад был госпитализирован с коронавирусом.
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Mash, болезнь у писателя проходила в тяжелой форме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Накануне ему стало резко хуже.
Трушкин писал для юмористов Ефима Шифрина, Михаила Евдокимова, Владимира Винокура, Яна Арлазарова и других. Являлся членом союза юмористов России, дважды удостаивался премии «Золотой теленок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»). Ему было 78 лет.
Ранее в мае от коронавируса на 76 году жизни скончалась детская поэтесса, прозаик Инна Гамазкова, сообщала НСН.
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