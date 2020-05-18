Знаменитая детская поэтесса умерла от COVID-19
Детская поэтесса, прозаик Инна Гамазкова умерла на 76 году жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил в соцсетях поэт Герман Лукомников, произошло это 15 мая в больнице, где лечилась литератор, заболевшая COVID-19.
Инна Гамазкова — лауреат премии имени Корнея Чуковского в области детской литературы, отмечает Газета.ру. Поэтесса была бессменным редактора и автором сказочной газеты «Жили-были». Ученица Якова Акима, она была и тонким лириком, и автором игровых стихов.
«Она была весёлой хулиганкой и очень «детским» по мировосприятию человеком», - говорится в некрологе редакции. Биолог по образованию и поэт по призванию, Гамазкова создавала познавательные книги и достоверные с точки зрения науки сказки про животных. Чтобы увлечь детей, из-под её пера выходили частушки и обманки, шутки и загадки.
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