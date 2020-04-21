Коронавирус унес жизнь режиссера Ивана Щеголева

В сообщении подчеркивается, что Щеголев успел сделать немало за свою жизнь, успешно работал в кино и на телевидении. Кроме того, в планах у него было много интересных проектов.



Как сообщил «Известиям» продюсер телесериала «Морозова», в котором Щеголев был ведущим режиссером, последний скончался в московской больнице № 15 им. О.М. Филатова. При этом его состояние было очень тяжелым.



«Вирус — что тут еще скажешь», - сказал изданию продюсер Ефим Любинский.



На прошлой неделе стало известно, что скончался режиссер Александр Радов. Ранее у него так же был диагностирован коронавирус.

