Умер политолог Глеб Павловский
Российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года после тяжелой болезни.
Ушел из жизни 71-летний политтехнолог, бывший советник руководителя администрации президента РФ, спикер НСН Глеб Павловский. Об этом сообщили в соцсетях признанный иноагентом Марат Гельман и общественный деятель Симон Кордонский.
По нашим данным, Павловский в последние месяцы тяжело болел. В январе СМИ сообщали, что состояние политолога оценивалось как критическое.
Глеб Павловский являлся основателем «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Позднее Павловский выступал как консультант Администрации президента. В 2012 году он перешел на сторону политической оппозиции. А после начала спецоперации на Украине выступал за прекращение боевых действий.
В октябре 2022 года Павловский комментировал в разговоре НСН заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что в ближайшем окружении Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции на Украине. Тогда Павловский отмечал, что о расколе элит речи не идет.
«Это хорошо, что есть дискуссии по стратегическим вопросам. По-моему, ужас был бы, если бы этих дискуссий не было. Раскол элит – это миф, мифический зверь в нашей политике. Раскол элит бывает, но совсем в других ситуациях. Это норма, а не раскол. В сложной стратегической ситуации это острая необходимость, ситуация сложная, желательны дискуссии за пределами Кремля и в Кремле», - говорил политолог.
Высказывался Павловский и относительно заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В разговоре с НСН от указал, высказывания Медведева об использовании ядерного оружия согласованы с Кремлем, однако на фоне эскалации власть пытается дозировать угрозы.
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