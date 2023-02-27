Умер политолог Глеб Павловский

В октябре 2022 года Павловский комментировал в разговоре НСН заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что в ближайшем окружении Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции на Украине. Тогда Павловский отмечал, что о расколе элит речи не идет.

«Это хорошо, что есть дискуссии по стратегическим вопросам. По-моему, ужас был бы, если бы этих дискуссий не было. Раскол элит – это миф, мифический зверь в нашей политике. Раскол элит бывает, но совсем в других ситуациях. Это норма, а не раскол. В сложной стратегической ситуации это острая необходимость, ситуация сложная, желательны дискуссии за пределами Кремля и в Кремле», - говорил политолог.

Высказывался Павловский и относительно заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В разговоре с НСН от указал, высказывания Медведева об использовании ядерного оружия согласованы с Кремлем, однако на фоне эскалации власть пытается дозировать угрозы.

