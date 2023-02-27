Умер политолог Глеб Павловский

Российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года после тяжелой болезни.

Ушел из жизни 71-летний политтехнолог, бывший советник руководителя администрации президента РФ, спикер НСН Глеб Павловский. Об этом сообщили в соцсетях признанный иноагентом Марат Гельман и общественный деятель Симон Кордонский.

По нашим данным, Павловский в последние месяцы тяжело болел. В январе СМИ сообщали, что состояние политолога оценивалось как критическое.

Глеб Павловский являлся основателем «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Позднее Павловский выступал как консультант Администрации президента. В 2012 году он перешел на сторону политической оппозиции. А после начала спецоперации на Украине выступал за прекращение боевых действий.

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В октябре 2022 года Павловский комментировал в разговоре НСН заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отметил, что в ближайшем окружении Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции на Украине. Тогда Павловский отмечал, что о расколе элит речи не идет.

«Это хорошо, что есть дискуссии по стратегическим вопросам. По-моему, ужас был бы, если бы этих дискуссий не было. Раскол элит – это миф, мифический зверь в нашей политике. Раскол элит бывает, но совсем в других ситуациях. Это норма, а не раскол. В сложной стратегической ситуации это острая необходимость, ситуация сложная, желательны дискуссии за пределами Кремля и в Кремле», - говорил политолог.

Высказывался Павловский и относительно заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. В разговоре с НСН от указал, высказывания Медведева об использовании ядерного оружия согласованы с Кремлем, однако на фоне эскалации власть пытается дозировать угрозы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:РоссияГлеб Павловский
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