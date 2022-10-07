«Мифический зверь»: Павловский оценил риски раскола элит в России из-за спецоперации

В Кремле ведутся дискуссии по стратегическим вопросам на фоне проведения спецоперации, но о расколе элит речи не идет, заявил политолог Глеб Павловский в беседе с НСН.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post о якобы произошедшем расколе в администрации президента, заявил, что в ближайшем окружении президента России Владимира Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, однако все споры являются частью рабочего процесса.

«Это хорошо, что есть дискуссии по стратегическим вопросам. По-моему, ужас был бы, если бы этих дискуссий не было. Раскол элит – это миф, мифический зверь в нашей политике. Раскол элит бывает, но совсем в других ситуациях. Это норма, а не раскол. В сложной стратегической ситуации это острая необходимость, ситуация сложная, желательны дискуссии за пределами Кремля и в Кремле», - заметил Павловский.