«Мифический зверь»: Павловский оценил риски раскола элит в России из-за спецоперации
Глеб Павловский отметил, что в Кремле на данный момент существуют разные точки зрения по поводу дальнейшей стратегии.
В Кремле ведутся дискуссии по стратегическим вопросам на фоне проведения спецоперации, но о расколе элит речи не идет, заявил политолог Глеб Павловский в беседе с НСН.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов The Washington Post о якобы произошедшем расколе в администрации президента, заявил, что в ближайшем окружении президента России Владимира Путина ведутся дискуссии по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине, однако все споры являются частью рабочего процесса.
«Это хорошо, что есть дискуссии по стратегическим вопросам. По-моему, ужас был бы, если бы этих дискуссий не было. Раскол элит – это миф, мифический зверь в нашей политике. Раскол элит бывает, но совсем в других ситуациях. Это норма, а не раскол. В сложной стратегической ситуации это острая необходимость, ситуация сложная, желательны дискуссии за пределами Кремля и в Кремле», - заметил Павловский.
При этом обсуждаться стратегически важные вопросы в публичном поле не будут, но о существовании таких дискуссий можно понять по выступлению экспертов, подчеркнул он.
«Сейчас, конечно, необходимо определить заново тактику и стратегию. Здесь разные варианты есть. В публичном поле эти дискуссии давно идут, но не будут в Telegram обмениваться стратегическими идеями Герасимов с Навальным (признан в России террористом и экстремистом). Есть пределы, есть рамки, такие дискуссии проецируются в публичное поле как выступления экспертов, связанные с теми или иными позициями», - добавил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при оценках специальной военной операции нужно исключать эмоции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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