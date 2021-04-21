В Центробанке рассказал, как «раскусить» телефонного мошенника

Россиянам рассказали, как вычислить телефонного мошенника. Эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что сразу должен насторожить разговор, во время которого у клиента банка пытаются выяснить номера счетов, адрес и другую информацию, которая итак должна быть у кредитной организации.

«В любом случае лучше сказать: "Спасибо за информацию. Я сейчас перезвоню в службу безопасности банка по известному мне номеру"», - заявил эксперт.

Кроме того, Дмитрий Ибрагимов предупредил о том, что не стоит грубить. Он заявил, что навредить человеку, зная номер его телефона и адрес, можно довольно сильно, сообщает «Радио 1».

Также эксперт по кибербезопасности отметил, что в прошлом году год из-за действий мошенников россияне потеряли около 9,8 млрд рублей.

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А ранее в апреле стало известно, что телефонные мошенники стали использовать записи голосов москвичей для оформления кредитов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичной полиции.

«Злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии горожане обнаруживают списание с банковских счетов и своих средств, и сумм займов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорМошенничествоЦентробанк
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