В Центробанке рассказал, как «раскусить» телефонного мошенника

Россиянам рассказали, как вычислить телефонного мошенника. Эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что сразу должен насторожить разговор, во время которого у клиента банка пытаются выяснить номера счетов, адрес и другую информацию, которая итак должна быть у кредитной организации.

«В любом случае лучше сказать: "Спасибо за информацию. Я сейчас перезвоню в службу безопасности банка по известному мне номеру"», - заявил эксперт.

Кроме того, Дмитрий Ибрагимов предупредил о том, что не стоит грубить. Он заявил, что навредить человеку, зная номер его телефона и адрес, можно довольно сильно, сообщает «Радио 1».

Также эксперт по кибербезопасности отметил, что в прошлом году год из-за действий мошенников россияне потеряли около 9,8 млрд рублей.