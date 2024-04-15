«Без занижения»: Страховым компаниям следует пойти навстречу региональным водителям
Массовый отказ от страховых полисов ОСАГО в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Чечни связан с отношением страховых компаний к местным автовладельцам, рассказал НСН Сергей Канаев.
Страховые компании не лучшим образом зарекомендовали себя на Кавказе, поэтому жители этого региона в случае ДТП все чаще предпочитают самостоятельно договариваться о выплатах без посредника, сообщил НСН руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в эфире НСН.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили «Известиям», что в некоторых регионах больше 60–70% водителей ездят без полисов ОСАГО, эти же регионы стали лидерами и по частоте страховых случаев. Больше всего автомобилистов без полиса оказалось в Республике Ингушетия (77,8%), на втором месте Чеченская Республика (60,7%). Более трети всех автовладельцев не покупают ОСАГО в Республике Северная Осетия — Алания (38,5%) и Республике Дагестан (34,4%). По словам Канаева, к подобной ситуации привели действия страховых компаний.
«Ранее именно там были проблемы с выплатами у российского союза автостраховщиков. Многие страховые компании даже уходили из региона, в 2013-2014 годах были проблемы с выдачей страховых полюсов. Потом были другие проблемы занижения выплат. В связи с этим сложилась ситуация, когда люди отказываются брать страховку, поскольку страховые компании зарекомендовали себя не с самой хорошей стороны. Если что-то случается, автовладельцы региона самостоятельно договариваются по выплатам. Страховщикам нужно не бить тревогу, а посмотреть на регионы и понять, почему у них сложилась такая ситуация, изменить подход к потребителю», - заявил он.
Во избежание неприятных ситуаций на дороге при столкновении с водителем без ОСАГО, эксперт призвал россиян внимательно выбирать для себя страховую компанию.
«Если важно получить выплаты даже в случае если у виновника ДТП нет страхового полюса, нужно покупать страховку в той компании, которая гарантирует компенсацию, сама выставляет иск виновнику. Страховщики часто бьют тревогу на фоне того, что лоббируют свои интересы – штрафы коммерческие поднимают, камеры вешают, чтобы считывали страховой полюс по номерам автомобиля. Я не всегда доверяю их статистике», - пояснил Канаев.
Собеседник НСН также предположил, что дополнительные камеры в регионах-лидерах по числу страховых случаев вряд ли помогут решить проблему.
«В случае с камерами много ошибок, как показывает практика, 3 из 10 штрафов ошибочны. Мне кажется, камеры вызовут только волну негодования, особенно на Кавказе. Страховые компании должны решить вопрос с региональными властями. Важно исключить ситуацию, когда невозможно отремонтировать автомобиль, поскольку человеку заплатили в два раза меньше, чем необходимо», - подытожил он.
В 2023 году в России было продано 25,5 млн электронных полисов ОСАГО. В пресс-службе Российского союза автостраховщиков отметили, что это на 9,8% больше, чем в 2022 году (23,3 млн полисов). Больше всего e-ОСАГО реализовали в Москве (9,7% от всех продаж в РФ), Московской области (5,4%), Краснодарском крае (4,1%), Свердловской области (3,4%) и Санкт-Петербурге (3,1%), передает «Радиоточка НСН».
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