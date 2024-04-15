«Без занижения»: Страховым компаниям следует пойти навстречу региональным водителям

«Ранее именно там были проблемы с выплатами у российского союза автостраховщиков. Многие страховые компании даже уходили из региона, в 2013-2014 годах были проблемы с выдачей страховых полюсов. Потом были другие проблемы занижения выплат. В связи с этим сложилась ситуация, когда люди отказываются брать страховку, поскольку страховые компании зарекомендовали себя не с самой хорошей стороны. Если что-то случается, автовладельцы региона самостоятельно договариваются по выплатам. Страховщикам нужно не бить тревогу, а посмотреть на регионы и понять, почему у них сложилась такая ситуация, изменить подход к потребителю», - заявил он.

Во избежание неприятных ситуаций на дороге при столкновении с водителем без ОСАГО, эксперт призвал россиян внимательно выбирать для себя страховую компанию.

«Если важно получить выплаты даже в случае если у виновника ДТП нет страхового полюса, нужно покупать страховку в той компании, которая гарантирует компенсацию, сама выставляет иск виновнику. Страховщики часто бьют тревогу на фоне того, что лоббируют свои интересы – штрафы коммерческие поднимают, камеры вешают, чтобы считывали страховой полюс по номерам автомобиля. Я не всегда доверяю их статистике», - пояснил Канаев.