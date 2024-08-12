Психолог назвал развод нормой в семейной терапии

Врач-психотерапевт, ведущий программы «Разводы» Владимир Дашевский назвал расставание «нормальным исходом» семейной терапии. Об этом он заявил в интервью интернет-журналу MaximOnline.



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«Нормальный исход семейной терапии – это не только воссоединение пары. Развод – это тоже нормальный результат семейной терапии. Просто он может быть разный. Может быть жуткий скандал, конфликт, раздел имущества, привлечение частных сыщиков, компромат в сетях и так далее. А может быть человеческим, мирным, любящим, с сохранением отношений, с возможностью совместной опеки над детьми и так далее», - сказал Дашевский.



По его оценке, семейная терапия на сегодняшний день непопулярна в России в том числе из-за культурных стереотипов.

«Индивидуальная-то терапия не сильно распространена, а семейная – и того меньше. Люди не знают о возможностях семейной терапии, они склонны рассматривать проблемы семьи как личные, либо свои, либо партнера. Чаще всего они говорят: «со мной все в порядке. Ты свои проблемы решай, работай со своим психологом, делай что хочешь». Есть и культурные стереотипы. Считается, что если двое идут к психологу, то с ними что-то не так: больные, слабые, убогие и так далее. Обращение за помощью равносильно признанию бессилия, а к этому люди не готовы», - резюмировал психотерапевт.

Ранее психолог Анна Закаидзе выделила три принципа крепкой семьи. По ее мнению, в отношениях супругам нужно слышать друг друга, уметь проводить время раздельно и иметь общие традиции. Слова Закаидзе приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

