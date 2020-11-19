Пенсионный фонд не нужен. В России назвали достойный размер пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Председатель партии считает, что экономическому блоку правительства пора признать провал пенсионной реформы, так как средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум и на эти средства «невозможно прожить».

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил в эфире НСН, что Миронов украл эту идею у их партии.

«Миронов ворует идеи «Партии пенсионеров». Сначала заявили об этом мы, но мы не парламентская партия, поэтому об этом никто не писал. «Партия пенсионеров» в своей декларации уже заявила, что Пенсионный фонд надо переформатировать как подразделение Минфина и пенсии выплачивать из бюджета. Чтобы бюджет своим телом отвечал за это, чтобы был установлен нижний порог пенсии, который был бы достаточным, чтобы не жить в нищете и не считать кусочки хлеба до следующего завтрака, а для того, чтобы это была бы какая-то достойная пенсия, на которую можно было бы существовать в России», - рассказал он.