Пенсионный фонд не нужен. В России назвали достойный размер пенсии

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» заявил в эфире НСН, что пенсию нужно выплачивать напрямую из бюджета.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в РФ необходимо вернуться к выплатам пенсий из бюджета. Председатель партии считает, что экономическому блоку правительства пора признать провал пенсионной реформы, так как средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум и на эти средства «невозможно прожить».

Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил в эфире НСН, что Миронов украл эту идею у их партии.

«Миронов ворует идеи «Партии пенсионеров». Сначала заявили об этом мы, но мы не парламентская партия, поэтому об этом никто не писал. «Партия пенсионеров» в своей декларации уже заявила, что Пенсионный фонд надо переформатировать как подразделение Минфина и пенсии выплачивать из бюджета. Чтобы бюджет своим телом отвечал за это, чтобы был установлен нижний порог пенсии, который был бы достаточным, чтобы не жить в нищете и не считать кусочки хлеба до следующего завтрака, а для того, чтобы это была бы какая-то достойная пенсия, на которую можно было бы существовать в России», - рассказал он.

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Широков напомнил также, что «Партия пенсионеров» не поддерживала недавнюю реформу, и предложил альтернативный вариант начисления пенсии – за стаж. Помимо этого, он назвал минимальные границы достойной пенсии.

«Мы не поддерживали изменения пенсионного возраста, мы считаем, что нужно вводить новую формулу в РФ – пенсии не по возрасту, а за стаж. Достиг определенным стажем уровня своего пенсионного обеспечения – выходи на пенсию. Довольно много профессий сегодня, предполагающих досрочный уход. Достойный размер пенсии определяется людьми по-разному сегодня. Люди в малых городах и сельской местности видят свою пенсию достойной в размере от 25 до 35 тысяч рублей. У них свои финансовые потребности. Люди, живущие в городах-миллионниках, видят свою пенсию выше 40 тысяч. Они говорят, что это нижний порог, который даст достойное существование. Так что диапазон – от 25 до 40 тысяч», - подытожил он.

Ранее Минтруд предложил Пенсионному фонду России и негосударственным пенсионным фондам изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Против инициативы выступили негосударственные пенсионные фонды, которые в результате увеличения объема единовременных выплат опасаются резкого оттока средств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииСергей Миронов
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