Новости за ночь: Минтруд предложил изменить условия пожизненной пенсии

Минтруд предложил Пенсионному фонду России (ПФР) и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Как пишет «Коммерсант», в ведомстве считают, что это делать нужно, только если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается, если на пенсионном счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 750 рублей, то есть на счете должно быть почти 200 тыс. рублей. Если денег накопилось меньше, они выдаются единовременно. Минтруд предложил повысить уровень, при которой назначается пожизненная выплата, до 2,4 тысячи рублей. Для этого на накопительном счете должно быть 625 тысяч.

Ранее европейские экономисты провели исследование, по результатам которого Россия оказалась худшей страной мира для жизни пенсионеров.