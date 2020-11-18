Новости за ночь: Минтруд предложил изменить условия пожизненной пенсии
Минтруд предложил Пенсионному фонду России (ПФР) и негосударственным пенсионным фондам (НПФ) изменить условия для единовременной выплаты пенсионных накоплений. Как пишет «Коммерсант», в ведомстве считают, что это делать нужно, только если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Сейчас пожизненная накопительная пенсия выплачивается, если на пенсионном счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 750 рублей, то есть на счете должно быть почти 200 тыс. рублей. Если денег накопилось меньше, они выдаются единовременно. Минтруд предложил повысить уровень, при которой назначается пожизненная выплата, до 2,4 тысячи рублей. Для этого на накопительном счете должно быть 625 тысяч.
Ранее европейские экономисты провели исследование, по результатам которого Россия оказалась худшей страной мира для жизни пенсионеров.
Член президиума центрального совета «Партии пенсионеров за справедливость» Андрей Широков заявил НСН, что российские пенсионеры не живут, а доживают, и предложил радикально реформировать пенсионную систему в стране.
«У нас есть совсем небольшая прослойка пенсионеров, которые получают достойную пенсию. Мы же считаем, что все должны жить согласно комфорту XXI века. Я считаю, что для нормализации ситуации, нужно ликвидировать Пенсионный фонд, все имеющиеся деньги перевести в бюджет. Он и будет отвечать за пенсионные выплаты. Например, сделать минимальной пенсию в 25 тысяч и запретить выплачивать меньше», - сказал Широков.
Напомним, Госдума уже одобрила заморозку накопительной части пенсии до 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru